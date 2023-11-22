Нерожавших россиянок обяжут уведомлять о своём статусе соседей при переезде

Россиянки старше 25 лет, которые ещё не родили ни одного ребёнка, будут обязаны сообщать об этом факте соседям при каждом переезде – такой законопроект накануне прошёл первое чтение в Госдуме. Парламентарии рассчитывают, что это дополнительно простимулирует рождаемость и поспособствует «повышению уровня гражданской сознательности слабого пола».

Авторы идеи говорят, что женщины, игнорирующие свою обязанность рожать, пользуются тем, что ответственность за такое поведение пока не установлена, и фактически совершают преступление против общества, лишая его новых трудоспособных членов.

«Каждый нерождённый ребёнок – это пробел в шеренге, это станок без токаря на военном заводе, это пустой окоп, – говорит один из соавторов закона, член комитета по вопросам демографии Святослав Гуревич. – Поэтому, конечно, мы считаем нужным, чтобы те особы – язык не поворачивается назвать их женщинами, – которые свой долг не выполняют, как минимум объявляли об этом всем, кто живёт рядом. Я, такая-то и такая-то, не рожала и не собираюсь, плевать мне на Родину. И граждане пусть сразу на месте реагируют соответствующим образом».

По мнению другого депутата, есть и позитивная сторона вопроса – вероятно, во время обхода соседей одинокие женщины смогут познакомиться с теми, кого привлечёт их пригодность для первого оплодотворения. Не исключено и создание новых, крепких семей.

Законопроект хотя и прошёл первое чтение, но требует доработок, отметили сразу в пяти комиссиях Госдумы. Так, необходимо внести исключение для тех, кто не может родить по медицинским причинам. Первоначально рабочая группа заявила, что сознательно не делала этого, чтобы «обеспечить равенство всех перед законом», но комитет по правам человека счёл такой сценарий «излишне репрессивным». Обсуждение документа продолжается, а его окончательное принятие ожидается уже в следующем году.

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