Мнение: Ужасы жизни в Подмосковье, запрет легковушек на межгороде и воровство снега

1. Читатели пишут, что жизнь в российской провинции не так хороша, как показывают её по телевизору. Вот что пишет Max Filatov в комментариях на Дзене (ссылка):



Всё плохо. Я бы даже сказал, что отвратительно.

В 2015 году мы купили дачу. Ну как купили: продали одну дачу и купили другую, чтобы было удобнее ездить. Дача у нас в 55 км от Москвы (если считать от МКАД) по Новорижскому шоссе.

Когда мы её покупали, то вовсю шла реконструкция шоссе. И теперь от МКАД до первой бетонки идёт четырёхполосная магистраль с отбойником и фонарями (прям как на МКАД: ночью светло как днём), а после бетонки и до дачи три полосы и без освещения. Отвратительно: слишком узко и темно.

Да ещё вокруг дорог понастроили: ЦКАД, М11, обход Одинцово. По этим дорогам всегда можно проехать без пробок, но они платные! Лишь бы народ обобрать.

Или вот ещё: рядом с дачей был продуктовый магазин (800 метров от дома, можно дойти пешком, ну или на велосипеде). И сейчас есть, только его два года назад реконструировали, ассортимент стал больше, проходы в магазине шире. Но это тоже плохо. Во-первых, государство тут ни при чем: это же всё частное. А, во-вторых, продукты бесплатно не раздают. Хватит это терпеть, я считаю.

Да, о магазинах. В этом году открыли Пятерочку в пешей доступности помимо старого магазина. В соседней деревне построили большой «Магнит», а в другой стороне в прошлом году в двух километрах большую Пятерочку, а рядом с ней и палатку с шаурмой/самсой/беляшами. Рассадник инфекции, однозначно. В общем, я даже теперь не знаю, куда за продуктами ездить. Поэтому заказываю на дачу доставку из Перекрестка или в Озоне. Ещё, говорят, можно и из Пятерочки заказать, но это меня уже совсем сбивает с толку. Отвратительно!

Но это ещё не всё. Рядом с ближайшим продуктовым был строительный рынок и магазин промтоваров. Вы не поверите, но и его тоже реконструировали, а ассортимент стал тоже больше. Там можно купить: лампочку, кашпо, кеды, краску, унитаз, насос, все возможные трубы. Отвратительно! Пришёл – и купил. А как же радость поиска нужной вещи?

Но и это ещё не всё. В позапрошлом (или раньше?) году под Истрой открыли Ленту, и Леруа. И если вдруг в ближайшем магазине чего-то нет, то можно съездить и туда.

Опять же, про магазины. В этом году в соседней деревне открылся рыбный магазин. Там довольно широкий ассортимент: креветки, крабы, рыбная колбаса, свежие устрицы. Можно морских ежей купить, но их надо заказывать заранее, много желающих, на всех не хватает. Ну не СССР ли попахивает? Хорошо хоть, не по талонам.

2. Некоторые считают, впрочем, что на загородных трассах дачникам делать нечего. Пассажирские авто только мешаются, пассажирам надо передвигаться на общественном транспорте. Цитирую комментарий (ссылка):



Анатолий С.: Необходимо ввести полный запрет на передвижение автолюбителей по межгороду на личном легковом автотранспорте.

Специально для пенсии и белых воротничков изобрели поезда, самолёты и автобусы.

Нужно понимать, что тягач едет межгород по делу. Он важный груз везёт. На поездах и баржах всё не отбуксируешь. И вот, на один тягач приходится десять дедов на дустерах, логанах, ляргусах, пять пацанов на маздах, офисных бездельников на крузака, куриц на фиестах и т. п.

Спрашивается, что им делать на трассе? Правильно! Нечего! Пусть едут максимум до дачи в пределах своего района (не региона). Попался дед на Кобальте гаишникам на трассе – предъяви, родной, выписку (вози с собой) о наличии дачи. Если дача в соседнем районе – вон из машины! Штраф и эвакуатор. Только так.

3. Вот ещё об ужасах жизни в частном секторе. Дачники воруют снег друг у друга (ссылка). Зачем они это делают?

Российские дачники, которые сбрасывают снег с чужого участка на свой, могут получить штраф. Управу на таких похитителей нашел юрист Сергей Коломийцев, его слова приводит aif.ru.

Сама по себе кража снега не обернется денежным взысканием, ведь снег не является частной собственностью, пояснил специалист. Однако, воруя его, сосед проникает на чужой участок без ведома хозяина. Бороться с такими соседями можно, обратившись в полицию с жалобой на незаконное вторжение. Согласно статье 7.17 Кодекса об административных нарушениях РФ, сумма штрафа может возрасти, если при проникновении сосед нанес ущерб чужому имуществу — к примеру, сломал забор или деревья.

Я вначале даже не понял, о какой краже тут речь: думал, что кто-то свой снег перекидывает соседу через забор. Но в итоге (спасибо комментаторам) разобрался: кто-то действительно ворует чужой снег, чтобы укрывать им свой огород, например.