Мнение: О чудесах российской медицины… Как возвращают в строй 98% раненых?

Эта цифра покажется многим фантастикой. Но российские военные врачи, похоже, взяли своим новым девизом старые слова про «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И делают — в полевых условиях и в тыловых госпиталях.

Делают то, что ещё недавно считалось невозможным.

Менее половины процента — таков нынешний уровень летальности российских военных в госпитальном звене медицинской помощи. Но как?

В Великую отечественную от ран умирал на госпитальной койке каждый 12-й. В Афганскую кампанию #СССР — каждый 24-й. Во время Первой и Второй Чеченских войн — около одного процента. Сейчас показатель госпитальной летальности снизился до 0,45%. В прошлом месяце эту цифру озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, на днях её подтвердил начальник главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Денис Давыдов. Он же и раскрыл некоторые подробности.

По его словам, заметно изменился характер боевых травм. Пулевых ранений стало относительно немного — порядка четверти. Остальные — минно-взрывные и осколочные. И ранящие элементы стали другими: для них теперь подбирают материалы, которые наносят наибольшие повреждения, и их становится очень много. Это осложняет возможности для военно-полевой медицины.

Однако и #технологии качественно выросли. «Ряд технологий, применение которых на поле боя еще лет 10–15 назад мы не могли представить, сегодня уже практика военных медиков, — утверждает Денис Давыдов. — В первую очередь это протезирование основных функций организма — сердца, лёгких — непосредственно на линии боевого соприкосновения. Раньше повреждения крупных сосудов, сердца, лёгких неизбежно приводили к смерти. Сейчас мы непосредственно после ранения, чуть ли не в окопе, можем обеспечить работу жизненных функций организма, в том числе за счёт ЭКМО».

Также военные медики научились достаточно быстро обездвиживать раненого. Они используют стержневые аппараты, которые помогают за 15–20 минут полностью иммобилизовать сегмент любой конечности. Эти #технологии раньше были недоступны так близко к зоне боевых действий. Сейчас это позволяет сохранить жизни военнослужащих, быстрее подготовить их к транспортировке, обезболить, провести противошоковые мероприятия и после этого транспортировать их на дальнейшее лечение.

Ну и 98% раненых возвращаются в строй. Главным образом, потому что выросло качество протезирования. Раньше людям с ампутированной рукой или ногой приходилось увольняться из Вооружённых сил. Сейчас появился новый уровень экзопротезов. «Проходя мимо, вы даже не обратите внимание, что у человека отсутствует конечность или ее сегмент, и она замещена экзопротезом», — говорит глава ГВКГ им. Бурденко. По его словам, эти достижения позволяют человеку остаться на военной службе, например, в подразделениях, где ведётся штабная работа, обучение. Эти люди обладают огромным опытом, и они нужны Минобороны, считает российский военврач.

При этом он утверждает, что у ВСУ с показателями выживания раненых всё кратно хуже. Хотя украинская сторона, естественно, заявляет обратное. «Если сравнивать [сегодняшние потери] с уровнем летальности во время боевых действий в Ираке и Афганистане, то в Медицинских силах ВСУ они значительно ниже», — говорила замминистра обороны Анна Маляр ещё совсем недавно. Правда, теперь её уволили с должности «за болтливость». А на днях заменили главу Медслужбы ВСУ. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко на эту должность был назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, прежде занимавший пост начальника военного госпиталя в Киеве. «Задача очевидна — нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов», — обосновал своё кадровое решение украинский президент Владимир Зеленский. Видимо, реальность слишком сильно расходилась со «сказками маляра».

Возвращаясь к российской статистике, нельзя не отметить два ключевых момента. Во-первых, все приведённые показатели относятся уже к госпитальному звену. То есть, речь о тех, кому повезло добраться до высокотехнологичной помощи в стационарных условиях. Во-вторых, #история не заканчивается даже после выписки пациента из госпиталя. По данным американских и французских медиков, основанных на обширном опыте военных операций #США в Ираке и Афганистане, «у 24,0% раненых, выписавшихся из госпиталей…, послеоперационные осложнения возникли в отдалённом периоде: в их числе хроническая боль, остеомиелит и различные инфекции мягких тканей». Иногда это приводило ко вторичным ампутациям.

А в том, чтобы прекратить и купировать главную причину и ранений, и осложнений, #медицина ведь бессильна?

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