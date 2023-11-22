Скандалы: Сбору нет

Поступления налогов в федеральный бюджет упали на 1,4 трлн

Поступления в федеральный бюджет снизились на 1,4 трлн. По наиболее свежим данным ФНС, которые публикуются с существенной задержкой, в первом полугодии 2023-го сборы принесли казне 8,4 трлн, а за аналогичный период годом ранее — 9,8 трлн, выяснили «Известия». Сильнее остальных сократился НДПИ из-за низких цен на нефть. Всего по итогам года власти запланировали собрать 23,2 трлн рублей, то есть почти втрое больше, чем поступило за январь–июнь. Объем недополученных налогов — это половина ожидаемого дефицита бюджета (3 трлн). За счет чего его будут покрывать и почему власти предпочитают отчитываться об успехах консолидированного бюджета, а не федерального — в материале «Известий».

На сколько упали поступления налогов в 2023 году

Собираемость налогов в федеральную казну снизилась на 1,4 трлн рублей в первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют наиболее свежие данные аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия». Показатель оказался на уровне 8,4 трлн рублей против 9,8 трлн годом ранее — разница составила 14%.

Поступления в федеральный бюджет складываются в основном за счет налога на прибыль организаций, на добавленную стоимость, на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также на доходы физлиц.

В этом году сильнее всего просел НДПИ: с 5,7 трлн до 3,7 трлн (на 35%). Налог на прибыль в первом полугодии сократился на 5% (до 867,1 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, НДФЛ — на 11%, до 47,9 млрд. Остальные сборы, которые не детализируют, сократились практически вдвое — до 725,9 млрд рублей.

Чиновники предпочитают чаще говорить не о федеральном бюджете, а о консолидированном: он включает в себя информацию о государственных финансах на всех уровнях (в том числе региональных и местных). 21 ноября глава ФНС Даниил Егоров на встрече с Владимиром Путиным заявил, что поступление в консолидированный бюджет в январе–октябре выросло к тому же периоду 2022 года примерно на 10% (до 37,6 трлн). Также он отметил, что налоговые показатели федеральной казны выходят «в небольшую положительную зону в районе 1%», но конкретных цифр не привел.

Однако именно федеральный бюджет имеет основное значение для граждан. Именно он предназначен для исполнения социальных обязательств (например, индексация пенсий, финансирование школ, зарплаты бюджетникам), трат на оборону и безопасность, а также оттуда идут межрегиональные трансферты, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Федеральный бюджет — главный инструмент перераспределения национального дохода, он мобилизует финансовые ресурсы для экономического развития и социальной политики, укрепления обороноспособности страны, согласен ведущий научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики РАНХиГС Виктор Мачехин. Из региональных и местных бюджетов финансируются среди прочего сфера ЖКХ (например, капремонты) и дополнительное образование. И деньги из региональной части консолидированного бюджета в федеральный перетечь не могут, а значит и спасти его за счет общей «корзины» не получится.

«Известия» обратились в налоговую службу, Минфин и Счетную палату по поводу более свежих данных о поступлениях от сборов в федеральную казну. В ФНС и СП оперативно не ответили, а в Минфине опять таки дали комментарий о консолидированном, а не федеральном бюджете. Данные по его исполнению за 10 месяцев 2023 года будут сформированы и опубликованы в первой половине декабря, сказали там.

Почему упали сборы в казну

Снижение налоговых сборов в федеральный бюджет связано с падением нефтегазовых доходов в первой половине года из-за снижения цен на энергоресурсы, отметила Ольга Беленькая. Средняя цена на марку российской Urals в январе–августе сократилась в полтора раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года — до $56,6 за баррель. Потом она начала расти и в сентябре составила $83, но к ноябрю снова сдала позиции, опустившись в среднем до $74 за баррель.

Помимо цен на нефть, сокращались и объемы экспорта природного газа из РФ, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Свою роль сыграл и эффект высокой базы прошлого года, когда мировые цены на топливо и нефть были выше, а европейские страны увеличивали объемы поставок энергоресурсов из России в ожидании введения эмбарго.

Поступления также снизились из-за применения крупнейшими налогоплательщиками различных оптимизационных схем, отметил доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко. Он привел пример: транснациональные корпорации могут за счет внутренних сделок показывать прибыль и, соответственно, платить налоги в тех странах, где им это наиболее выгодно, а не в РФ. Однако власти уже готовят поправки в законодательство, чтобы пресечь уклонение от уплаты сборов с помощью нерыночных сделок и трансфертного ценообразования.

Кроме того, меньше было собрано налога на прибыль и имущественных сборов с организаций, что может быть обусловлено более поздними сроками их уплаты, отметил управляющий партнер компании Tax&Legal Management Василий Ваюкин.

За счет чего покроется дефицит бюджета

По итогам 2023-го власти ожидают поступления 23,2 трлн рублей в федеральный бюджет от уплаты налогов, говорится в заключении Счетной палаты на проект казны на ближайшую трехлетку. То есть прогноз почти втрое больше, чем было собрано за январь–июнь. В дальнейшем, по плану, рост продолжится: в 2024-м — до 27,4 трлн, в 2025-м — до 28,4 трлн, а в 2026-м — до 28,9 трлн рублей.

Недопоступления налогов окажут давление и на показатели дефицита бюджета. По итогам года недостача планируется в размере 3 трлн, следует из основных направлений налоговой и бюджетной политики. Ее придется покрывать за счет средств из ФНБ или заимствований на внутреннем рынке через размещение государственных облигаций федерального займа (ОФЗ), отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Из-за высокой ключевой ставки доходность инструмента достаточно большая — порядка 12%. Это значит, что в дальнейшем на погашение госдолга будет идти всё больше средств.

— На фоне сокращения доходов бюджета у России вырастет внутренний долг, так как страна выходит на рынок заимствований для устранения дефицита. Средства в ФНБ также сократятся, — ожидает Владимир Чернов.

Почему поступления в бюджет могут вырасти

Однако ситуация с казной может и улучшиться до конца года. В июле–октябре доллар был крепким и доходил до 100 рублей, что должно повысить налоговые поступления в федеральный бюджет от экспортеров, полагает Виктор Мачехин из РАНХиГС. Также в III квартале дисконт на российскую нефть сократился по мере роста мировых цен и адаптации к ценовому потолку, отметил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Отставание может быть компенсировано во втором полугодии 2023-го и за счет поступлений в размере около 300 млрд рублей по налогу на сверхприбыль, считает Ольга Беленькая из «Финам». Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что в федеральный бюджет уже пришло около 40 млрд рублей от этой статьи.

И.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина считает, что, исходя из такой динамики, риск неисполнения федерального бюджета по налогам минимален.

Мария Строителева

Оригинал материала: “Известия”