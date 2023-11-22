 

Врач Тяжельников рассказал, как пережить магнитные бури

22.11.2023, 16:51, Разное
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Магнитные бури ожидаются с 22 по 26 ноября, и они могут повлиять на самочувствие. Врач Андрей Тяжельников дает советы о том, что делать, чтобы поддержать хорошее состояние здоровья в этот период.

Даже у здоровых людей чувствительность к магнитным бурям может проявиться. Головная боль, головокружение, нарушения сна, перепады настроения и изменения в сердечном ритме могут возникнуть во время магнитных колебаний.

Особенно важно обратить внимание на патологии сердца и сосудов, так как такие люди бывают особо чувствительными к магнитным бурям. Магнитные колебания увеличивают риски резкого повышения или снижения артериального давления, что может привести к сердечно-сосудистым осложнениям и усилению хронических заболеваний. Симптомы могут включать одышку, боли в груди, тошноту и рвоту.

Врач рекомендует метеозависимым людям измерять давление дважды в день во время магнитных бурь и не нарушать режим приема ранее назначенных лекарств. Кроме того, в дни магнитных бурь следует избегать значительных физических и умственных нагрузок. По возможности, проводите больше времени на свежем воздухе, делайте прогулки и хорошо проветривайте помещение.


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