Врач Тяжельников рассказал, как пережить магнитные бури

Магнитные бури ожидаются с 22 по 26 ноября, и они могут повлиять на самочувствие. Врач Андрей Тяжельников дает советы о том, что делать, чтобы поддержать хорошее состояние здоровья в этот период.

Даже у здоровых людей чувствительность к магнитным бурям может проявиться. Головная боль, головокружение, нарушения сна, перепады настроения и изменения в сердечном ритме могут возникнуть во время магнитных колебаний.

Особенно важно обратить внимание на патологии сердца и сосудов, так как такие люди бывают особо чувствительными к магнитным бурям. Магнитные колебания увеличивают риски резкого повышения или снижения артериального давления, что может привести к сердечно-сосудистым осложнениям и усилению хронических заболеваний. Симптомы могут включать одышку, боли в груди, тошноту и рвоту.

Врач рекомендует метеозависимым людям измерять давление дважды в день во время магнитных бурь и не нарушать режим приема ранее назначенных лекарств. Кроме того, в дни магнитных бурь следует избегать значительных физических и умственных нагрузок. По возможности, проводите больше времени на свежем воздухе, делайте прогулки и хорошо проветривайте помещение.