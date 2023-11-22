Ученые “Роснефти” улучшили информационную систему “РН-Лаб” для автоматизации лабораторных исследований

Специалисты из научного института “Роснефти” в Тюмени провели значительные улучшения в корпоративной информационной системе “РН-Лаб”, которая была специально разработана для автоматизации лабораторных исследований керна и пластовых флюидов. Об этом рассказали через пресс-службу компании “Роснефть”.

Согласно представителям “Роснефти”, новые функции системы “РН-Лаб” позволяют описывать осадочные горные породы и автоматически распознавать различные объекты на фотографиях, включая ископаемые остатки живых организмов. Результаты исследований сохраняются в информационной системе для обучения компьютеров автоматическому описанию керна.

Это усовершенствование технологических возможностей системы “РН-Лаб” является важным элементом стратегии “Роснефть-2030”. В компании подчеркивают, что “Роснефть” уделяет высший приоритет инновационной деятельности и использованию передовых технологических подходов.

Информационная система “РН-Лаб” представляет собой цифровой аналог лаборатории, который с помощью автоматизации рутинных операций сокращает трудозатраты и повышает эффективность лабораторных исследований на 3-5%. В настоящее время в системе разработано 8 программных модулей.

Внедрение системы “РН-Лаб” значительно снизило трудозатраты на проведение лабораторных исследований, включая исследование полноразмерного керна, где показатели сократились на 25%, как рассказали в компании “Роснефть”.