 

Вязаный жилет – хит осени-зимы 2023: как носить актуальные модели сезона

22.11.2023, 16:20, Разное
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В холодное время года трикотажные изделия приобретают особую актуальность. Однако задача состоит не только в том, чтобы согреться, но и в том, чтобы выглядеть стильно и следовать модным трендам. Хитом нынешней осени и зимы является вязаный жилет. Эта классическая вещь переживает триумфальное возвращение и вновь очаровывает нас своей универсальностью.

В этом сезоне стилисты предлагают множество вариантов этой незаменимой вещи – от ярких цветных, с разнообразными узорами до шикарных, окрашенных в нейтральные тона. Экспериментируйте с многослойностью, текстурами и цветами, чтобы создать уникальный, стильный образ и соответствовать последним трендам. Вот какие варианты стилизации вязаного жилета предлагаются экспертами моды для вдохновения.

С рубашкой оверсайз

Один из самых простых, но в то же время стильных способов ношения вязаного жилета – это сочетание с рубашкой оверсайз с длинными рукавами. Этот вариант подходит как для создания повседневного образа, так и для официального. Озаботьтесь тем, чтобы все вещи сочетались между собой по цвету, а также поэкспериментируйте с различными текстурами, чтобы придать наряду больше глубины и привлекательности.

С мини-юбкой в складку

Если вы хотите создать шикарный образ, выбирайте жилет большого размера с высоким воротом, сочетая его с мини-юбкой в складку. Так вы не только будете ощущать себя комфортно, но и будете выглядеть изысканно. В этом вам помогут и контрастные цвета. Наденьте белую или черную юбку и черно-белые сапоги-вестерны. Подчеркните талию с помощью ремня под цвет жилета. Это не только придаст женственности, но и позволит одежде лучше сидеть на вас.

Классический образ с блейзером

Вязаный жилет под жакетом – это классический вариант. Но чтобы разнообразить аутфит, придать ему изюминки, стилисты советуют добавить к нему брюки или джинсы прямого кроя и ботинки на толстой подошве. А чтобы выглядеть более изысканно, нужно убедиться, что все вещи хорошо сочетаются друг с другом по цвету.

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С V-образным вырезом

Сочетайте вязаный жилет с крупным рисунком и с V-образным вырезом с элегантными кожаными леггинсами или с черными джинсами, чтобы создать повседневный, но стильный лук. Будь то узкие джинсы или широкие брюки, это классическое сочетание создает правильный баланс между комфортом и модой.

Вместо ремня подчеркните талию модной поясной сумкой, чтобы придать силуэту больше четкости. Выбирайте обувь в тон брюкам, чтобы визуально удлинить ноги и придать фигуре стройности.

Поверх платья

Хотите создать суперпростой наряд, который подойдет как для повседневной носки, так и для офиса? Если вы наденете жилет поверх платья, вы получите желаемый результат, который вдобавок еще и шикарен. Если вы не любительница ярких цветов в одежде, выбирайте неброские тона, сочетающиеся друг с другом, или тотал-лук, что позволит сделать наряд непринужденным и гармоничным.

В пастельных тонах

Модный вязаный жилет может быть любых цветов радуги и иметь забавные узоры. Но если такие варианты существуют вне вашей зоны комфорта, вы можете надеть жилет в пастельных тонах с белыми или черными брюками, тем самым сделав на нем акцент.


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