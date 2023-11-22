Зеленский сам «посеял сомнения» в победе Украины

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На Западе растут сомнения в возможностях Украины — и оценивают варианты для переговоров с Россией. Виноват в этом и сам Зеленский. Он «посеял сомнения», во-первых, убедив всех, что без западного оружия страна обречена, а во-вторых, вынеся разногласия с Залужным на публику. Немецкая Die Welt пишет, что все дебаты на Западе идут по «фатальному для Киева» пути, концентрируясь на «мрачной ситуации» на фронте.



AP

«Украинское контрнаступление не достигло своих целей», высокопоставленные военные чины Украины не скрывают своё разочарование и поэтому «много где задумались о том, что ещё несколько недель назад было табу», — о переговорах с Россией. Газета Die Welt отмечает, «лишь президент и его окружение уверены в победе».

Но уверенность Зеленского в победе не означает её реалистичности. Российские войска в эти дни продолжают окружение города Авдеевки на востоке Украины. Более того, «украинские военные находятся под давлением не только в Авдеевке, но и повсюду». Из-за всё более негативной ситуации для Украины на фронте «союзники на Западе задаются вопросом, есть ли у Украины ещё шанс освободить все свои оккупированные территории».

«Посеял сомнения и сам Зеленский», — комментирует ситуацию газета Die Welt. На Западе Зеленский постоянно повторял, что без американской поддержки война будет проиграна. Теперь, когда «конгресс принял промежуточный бюджет, без дополнительной помощи Киеву в вооружениях», а «федеральному министру обороны Борису Писториусу пришлось признать, что цель ЕС по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута», у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях.

Ухудшает ситуацию и то, что на Западе возникло «впечатление, что в Киеве в победу верит только президент», после того как президент «публично резко отверг позицию своих военных чиновников» о том, «что сложилась патовая ситуация на фронте». Фактически среди официальных украинских лиц сейчас только гражданские чиновники Михаил Подоляк и Андрей Ермак открыто разделяют позицию Зеленского, в то время как Валерий Залужный прогнозирует «изнурительную позиционную войну, которая может затянуться на годы». На Западе задаются вопросом, насколько глубоки расхождения между Зеленским и Залужным.

Die Welt отмечает, что если Киев «не заговорит единым голосом», то на «Западе в него не поверят» и о новом шансе можно будет забыть. При этом Валерий Залужный уже предложил новую стратегию, но из-за разногласий с Зеленским «дебаты сосредоточены на мрачной оценке ситуации, что фатально для Киева». Газета подчёркивает, что «в дополнение к уже растущей усталости от войны на Западе, вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах между Киевом и Москвой».

Пока что западные страны официально продолжают утверждать, что «только Киев определяет время для начала переговоров», но множатся намёки, что «за кулисами союзники уже проверяют готовность Украины пойти на жертвы». Верные союзники Киева на Западе, такие как министр иностранных дел Литвы Ландсбергис, называют такие предложения «постыдными», но не отрицают их существования.

Перемены настроений на Западе не остались незамеченными и в Киеве. В последние недели заметно изменение риторики и позиции. Министр критической инфраструктуры в интервью призвал развивать собственный ВПК, так как, по его мнению, «даже если бы все мировые мощности по производству оружия были взяты вместе, их было бы недостаточно для этой войны». Украина ставит перед собой задачу наладить производство снарядов, БПЛА и машин на своей территории и больше не просит Запад о поставках, но надеется на сотрудничество с западными концернами в этой области.