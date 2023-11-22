В районах Нагорный и Левобережный откроются центры долголетия

В Москве продолжают открываться центры долголетия. Это современные клубные пространства для разнообразного досуга горожан старшего поколения.

Московские центры долголетия получили еще две площадки общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Помещения расположены в Нагорном и Левобережном районах, сообщил министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Площадка в Нагорном районе станет одним из крупнейших клубов долголетия. Ее площадь – 1,14 тысячи квадратных метров. Здание находится по адресу: Ялтинская улица, дом 1а, уточнил Гаман.

Площадка в Левобережном районе площадью 656 квадратных метров находится по адресу: Фестивальная улица, дом 9, помещение 2/1. Рядом расположен парк Дружбы и Северный речной вокзал.

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова напомнила, что первый клуб для горожан старшего возраста открылся в 2019 году в районе Марьина Роща. Москвичи могут объединяться в сообщества по интересам, изучать иностранные языки, заниматься кулинарией, театральным мастерством, спортом, постигать компьютерную грамотность и многое другое.

“В центрах на Ялтинской и Фестивальной улицах будут обустроены спортивные и актовые залы, тихие, шумные и медиагостиные, творческие мастерские, кулинарные студии и кафе”, – сказала Громова.

Сегодня в Москве действует около 100 центров долголетия. Клубы открыты для горожан старше 55 лет. Посещение бесплатное.

Столица подготовила для горожан старшего поколения насыщенную осенне-зимнюю образовательную программу, рассказал мэр Сергей Собянин. Открыты группы по иностранным языкам, психологии, ИТ, истории, ландшафтному дизайну, философии и прочим дисциплинам. Партнерами центров долголетия стали ведущие вузы: МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский политех и другие.

Для любителей активного образа жизни работает около пяти тысяч групп по различным видам спорта и 100 групп в поликлиниках по программе “Тренировки долголетия”. С приходом зимы в парках начнутся занятия по катанию на коньках и лыжах.