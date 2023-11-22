“Сперва провела подготовительную работу” – Ольга Кузьмина о сериале “Ивановы-Ивановы” и пополнении в семействе

Актриса Ольга Кузьмина, звезда шестого сезона сериала “Ивановы-Ивановы”, рассказала о том, что ей достаточно непросто далась роль в этом комедийном проекте. Как призналась сама знаменитость, ее одолевало чувство тревоги, так как она стала новым человеком в проекте. Но после того, как прошел период адаптации, все стало намного проще.

Ольга Кузьмина рассказала о работе в сериале “Ивановы-Ивановы”, “Чебурашке”, семейной жизни, а также пополнении в семействе.

Съемка в сериале “Ивановы-Ивановы”

Во время работы в проекте Ольга Кузьмина достаточно сильно переживала. Она рассказала о том, что испытывала сильное волнение, и при этом у нее был настоящий восторг.

Как отметила актриса, она пересмотрела все предыдущие сезоны проекта “Ивановы-Ивановы”, чтобы можно было как можно ближе познакомиться со всеми персонажами, проникнуться их историями и понять особенности характера каждого. Ольга Кузьмина отметила:

Сперва я провела подготовительную работу. Но в первые съемочные дни, конечно же, волновалась. А зря, ведь на площадке оказалась настолько дружественная атмосфера, что я быстро влилась и всем было очень комфортно.

Работа в “Чебурашке”

Ольга Кузьмина рассказала о том, что работа в фильме “Чебурашка” была достаточно интересным, но при этом необычным опытом. Изначально актриса совершенно не понимала того, как именно все будет происходить. Ольга Кузьмина не только озвучивала Чебурашку. Она также играла этого персонажа.

Актрису снимали отдельно, так как присутствие в кадре с другими артистами создавало бы определенные сложности для аниматоров. Ольга Кузьмина смогла очень четко передать характер и эмоции своего персонажа, именно поэтому Чебурашка получился достаточно правдоподобным. Актрисе приходилось буквально проигрывать совершенно каждую сцену, воображать целый мир в своей голове, а затем очень четко передавать его. В итоге получился достаточно непростой, но при этом уникальный опыт.

Самый сложный актерский опыт

В проекте “Ивановы-Ивановы” Ольге Кузьминой пришлось убегать от быка. Кроме того, актриса отметила то, что у нее был еще один достаточно яркий и незабываемый опыт, который был для артистки действительно сложным. Во время съемок в сериале “Жизнь и приключения Мишки Япончика” Ольге Кузьминой пришлось исполнять песни на идише, так как она играла роль артистки кабаре Розочки.

Язык был совершенно непонятным, именно поэтому пришлось прослушивать песни много раз, пытаясь в точности запомнить все слова и их произношение.

Семейная жизнь

Ольга Кузьмина счастлива в браке. Она воспитывает сына от первого брака и не так давно родила дочь от своего второго супруга.

Ольга Кузьмина периодически берет своего старшего сына на съемочную площадку. Однако, как отмечает сама актриса, сильного интереса со стороны своего ребенка она не видит. Гордей только лишь задает вопросы относительно того, когда это все закончится и когда можно будет поехать домой.

Пополнение в семействе

В этом году Ольга Кузьмина родила дочь, как было упомянуто выше. Как она сама призналась, ее обуревали самые различные чувства и с сыном такого не было. Актриса рассказала о том, что когда она смотрит на дочь, то видит в ней себя.

Несмотря на то что у Кузьминой и ее супруга уже есть дети, однако они заново познают азы родительства и заново всему учатся.