Госдума изучает возможность выдвижения единого кандидата от парламентских партий

В Единый день голосования в 2024 году россиянам могут впервые предоставить возможность проголосовать за единого кандидата, которого выдвинут все пять парламентских партий.

Конкуренцию ему составят представители «Яблока», а также независимые кандидаты. Спикер нижней платы парламента Вячеслав Володин подтвердил, что партии ведут переговоры о выдвижении единого кандидата, однако не уточнил, кто им станет.

По мнению лидеров думских партий, пора положить конец порочной практике выдвижения заведомо непроходных кандидатов от КПРФ и ЛДПР и всем вместе выдвинуть кандидатуру национального лидера. По мнению Володина, такой кандидат должен обладать качествами политика, лидера и борца, а также иметь опыт занятия постов президента и премьер-министра.

– Это бы позволило бы КПРФ и ЛДПР повысить свою значимость, привлечь дополнительный электорат, – считает Володин. – Если они присоединятся к «Единой России», то все поймут, что они стоят на страже интересов нашего общества, а не только устраивают дешёвые буффонады, симулируя парламентаризм. Одна страна, один народ, один кандидат – вот наш лозунг на эти выборы.

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