 

Госдума изучает возможность выдвижения единого кандидата от парламентских партий

22.11.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Единый день голосования в 2024 году россиянам могут впервые предоставить возможность проголосовать за единого кандидата, которого выдвинут все пять парламентских партий.

Конкуренцию ему составят представители «Яблока», а также независимые кандидаты. Спикер нижней платы парламента Вячеслав Володин подтвердил, что партии ведут переговоры о выдвижении единого кандидата, однако не уточнил, кто им станет.

По мнению лидеров думских партий, пора положить конец порочной практике выдвижения заведомо непроходных кандидатов от КПРФ и ЛДПР и всем вместе выдвинуть кандидатуру национального лидера. По мнению Володина, такой кандидат должен обладать качествами политика, лидера и борца, а также иметь опыт занятия постов президента и премьер-министра.

– Это бы позволило бы КПРФ и ЛДПР повысить свою значимость, привлечь дополнительный электорат, – считает Володин. – Если они присоединятся к «Единой России», то все поймут, что они стоят на страже интересов нашего общества, а не только устраивают дешёвые буффонады, симулируя парламентаризм. Одна страна, один народ, один кандидат – вот наш лозунг на эти выборы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / В РФ создали муку, снижающую уровень холестерина

22.11 / Мнение: Самодовольство – последнее прибежище негодяя

22.11 / Обозначен основной источник загрязнения Арктики

22.11 / Обнаружена уязвимость сканеров отпечатков пальцев на ноутбуках с Windows Hello

22.11 / Мнение: Каких-то 7 лет назад…

22.11 / Мнение: О полном поражении Украины… Закономерный финал?

22.11 / Названа специя, способствующая повышению либидо

22.11 / Стало известно, как кровоточивость десен связано с серьезными заболеваниями

22.11 / Стало известно, как кровоточивость десен связано с серьезными заболеваниями

22.11 / «Они не подвержены воукизму»: Илон Маск объяснил, почему российские программисты будут создавать нейросеть для Twitter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика