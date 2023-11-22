Скандалы: Чиновники и льготники едут в Крым

Как малый турбизнес полуострова борется за выживание

В Крыму малые и бюджетные объекты размещения, в которых традиционно отдыхает большинство россиян, борются за жизнь и пытаются сохранить персонал: количество гостей упало в разы по сравнению с показателями двухлетней давности. В то же время люксовый сегмент и государственные санатории даже в низкий сезон имеют хорошие показатели по загрузке. В самых дорогих отелях уже раскуплены билеты на новогодние банкеты с шоу-программами и закрыты продажи на зимние праздники. При этом малые отельеры утверждают, что бронирование у них пока находится на уровне 5 процентов.

Чиновники и льготники едут в Крым

В этом году Крым принял 4,7 миллиона отдыхающих, заявили в министерстве курортов и туризма региона. На новогодние праздники власти ожидают ещё не менее 300 тысяч человек. Это примерно на 25 процентов меньше, чем в прошлом году, и почти вдвое показатель упал с 2021 года – тогда полуостров посетили 9,5 миллиона туристов.

Как говорят эксперты, значительная доля среди туристов приходится на чиновников и льготников. Президент Ассоциации курортов Крыма Александр Плахотный отмечает, что в Крыму большое количество ведомственных объектов и санаториев, которые работают с различными социальными фондами.

– Там отдыхают силовики, Минфин, налоговая. Но это, понятно, не рынок, такие объекты финансирует государство. Довольно неплохо загружены объекты с хорошей лечебной базой, которые работают с социальными фондами, – например, санаторий Кирова в Ялте: у них сейчас загрузка около 80 процентов, и это при фонде в 500 номеров. Социальный фонд России выделяет целевые деньги для льготных категорий граждан, которые идут на санаторно-курортное лечение. Департамент социальной политики Москвы заказывает недорогие путёвки, но много, – рассказывает Александр Плахотный.

В таких объектах, круглогодично работающих по «госзаказу», всегда стабильная загрузка. Большинство остальных гостиниц и отелей вынуждены закрываться в холодное время года. По свидетельству президента ассоциации «Туристический альянс Крыма», директора компании «Тур Этно» Андрея Пылова, в межсезонье занято лишь около 10 процентов от общего номерного фонда региона.

Состоятельные россияне отдыхают как прежде

В Крыму, когда море остывает, загрузка выстраивается вокруг туров выходного дня, которые по понятным причинам покупают в основном крымчане, а также жители Краснодарского края и Ростовской области. Короткие новогодние каникулы на полуострове, как правило, проводят жители тех же регионов.

У гостей популярны объекты с хорошей инфраструктурой – спа-комплексами, бассейнами, шведским столом и тренажёрными залами. Наиболее комфортно себя чувствуют четырёх- и пятизвёздочные отели на Южном берегу Крыма (ЮБК), у отельеров на западе и востоке полуострова дела идут хуже.

– Есть объекты, которые уже объявили стопы на праздники, у них стопроцентная загрузка. У некоторых закрылись продажи пакетов с новогодними банкетами. Динамика неплохая, лучше, чем в прошлом году. Сейчас у нас есть представление о загрузке на 80–90 процентов на ЮБК. На Западном берегу показатели, конечно, хуже в разы, за исключением Евпатории, где много объектов работают по социальным путёвкам, – комментирует ситуацию Андрей Пылов.

Примечательно, что общее снижение туристического потока из-за действия режима закрытого неба практически не сказалось на ВИП-сегменте: в канун 2022 года люксовые объекты размещения демонстрировали такие же показатели в 90–100 процентов.

Александр Плахотный замечает, что в топ популярных мест для отдыха в новогодние каникулы входит самый дорогой курорт премиум-класса в Крыму Mriya Resort & SPA и пятизвёздочный отель «Ялта-Интурист». Все номера в обоих отелях были забронированы на Новый год (с 30 декабря по 2 января) ещё в середине ноября. В Mriya Resort & SPA свободными остались лишь виллы по цене от 867 тыс. рублей за заезд. Распроданы и билеты на новогоднее шоу с банкетом, стоимостью от 35 до 45 тыс. рублей.

Хорошую загрузку люксового сегмента отмечает и председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. По её словам, последнее время даже в небольших гостиницах в первую очередь раскупаются номера повышенной комфортности, люксы и полулюксы. Отельер связывает это с ограничениями на перелёты и выезд россиян за рубеж, а также с нестабильной международной обстановкой.

Малые отельеры затягивают пояса

Между тем у бизнесменов, предлагающих бюджетные варианты отдыха, гостей на зимние праздники пока немного, делится с «Октагоном» Наталия Стамбульникова:

– На новогодние праздники малая глубина бронирования уже несколько лет, то есть люди определяются с местом отдыха в последний момент, после 15 декабря. Прошлый год показал активные бронирования именно в этот период. Это связано, наверное, с нестабильной ситуацией в целом. Пока у нас в малых объектах размещения забронировано только 5 процентов номеров.

Стоимость аренды коттеджа на четверых человек с 30 декабря по 2 января обойдётся примерно в 32 тыс. рублей, с питанием и дополнительными услугами будет дороже – от 80 тыс. рублей.

Как добавляет отельер, за последние несколько лет на фоне пандемии коронавируса и проведения специальной военной операции количество малых объектов размещения, работающих круглый год, сократилось на 25 процентов. Не слишком помогли бизнесу и 2,1 млрд рублей, которые власти направили на поддержку объектов туристической сферы в регионе.

– Межсезонье – это не период заработков в Крыму. Отельеры работают только для того, чтобы удержать команду. Но, к сожалению, многие не выдерживают такую финансовую нагрузку, закрываются или сокращают штат, уменьшают зарплаты. Субсидии от государства рассчитаны только на гостиницы, а после законодательных изменений 2018 года малых отельеров перевели в категорию арендодателей жилья, и им на поддержку рассчитывать особо не приходится, – поясняет Наталия Стамбульникова.

Налоговые льготы для туристической сферы, которые анонсировал на днях глава крымского парламента Владимир Константинов наряду с проработкой вопроса «загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование», также вряд ли коснутся малого бизнеса, считает эксперт.

Оксана Порицкая

Оригинал материала: “Октагон”