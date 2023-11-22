Мнение: Дискредитация Путина?
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Если президент России Владимир Путин говорит одно, а Роскомнадзор и Замоскворецкий суд Москвы из кожи вон лезут, доказывая, что Путин врун, обманщик, фуфлогон и не прав – это дискредитация президента России? Или и вовсе измена Родине?
Два года назад, на Валдайском форуме, говоря о законе об иноагентах Владимир Путин рассказал, что главный критерий для признания кого-то иноагентом – это «деньги из-за бугра».
У Дмитрия Муратова никаких «денег из-за бугра» нет. Это сам Роскомнадзор подтвердил.
Но Муратова все-равно признали иноагентом.
Потому что Роскомнадзор сочинил, что «Муратов распространял материалы на следующих ресурсах:
«Твиттер».
«ВКонтакте».
«Одноклассники».
«Фейсбук».
«Инстаграм»»
Отсюда (если ссылка не открывается, подробности можно прочитать здесь)
И это притом, что у Муратова никогда не был страниц в соцсетях.
В общем, Замоскорецкий суд отказался признать незаконным решение о внесение Муратова в список иноагентов.
Если это не дискредитация Путина – что это такое?
Истец Дмитрий Муратов и его защитники в Замоскворецком суде Москвы на суде по иску против Минюста. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»
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Источник: Ирек Муртазин
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