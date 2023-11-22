Сэм Альтман возвращается на пост главы OpenAI

Сэм Альтман, который был уволен с поста главы OpenAI 17 ноября, вернется на свою прежнюю должность. Компания официально объявила об этом на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

В официальном сообщении OpenAI говорится, что было достигнуто принципиальное соглашение о возвращении Сэма Альтмана в компанию в качестве генерального директора. При этом также был обновлен состав совета директоров, который теперь включает в себя Брета Тейлора в качестве председателя, а также Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело.

OpenAI обещает поделиться более подробной информацией о восстановлении главы на его должности. Сам Сэм Альтман выразил свою любовь к компании в своем сообщении и выразил ожидание развития партнерства с Microsoft благодаря поддержке Сатьи Наделлы, генерального директора Microsoft.

Также стало известно, что сооснователь OpenAI Грег Брокман, который ушел из компании в знак протеста и перешел в Microsoft вместе с Альтманом, вернется на свою прежнюю должность.

По неофициальной информации, Сэм Альтман также получит место в совете директоров OpenAI. Пока не сообщается точной даты его возвращения на должность..