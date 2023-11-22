“Опора России”: Половина предприятий страны обращается к самозанятым

Около половины малых и средних предприятий в РФ обращаются за помощью к самозанятым работникам, как показал опрос, проведенный “Опорой России”. В то же время, 17% из тех, кто сотрудничает с самозанятыми, сталкиваются с проверками со стороны контролирующих органов, преимущественно налоговой службы. Эти проверки часто приводят к дополнительным налоговым платежам и пересмотру отношений с самозанятыми работниками.

Однако несмотря на это, значительная часть предпринимателей выразила желание привлекать самозанятых к работе более часто и поддерживает расширение видов деятельности, доступных для этой категории работников.

Из опроса “Опоры России” следует, что каждый третий предприниматель в сферах информационных технологий, туризма (гостиниц), и ЖКХ регулярно обращается к услугам самозанятых, в то время как в сферах консалтинга, транспортных перевозок и общественного питания это делает каждый четвертый.

Самозанятых чаще всего привлекают к выполнению временных проектов, к разовой работе или для аутсорсинга отдельных задач. Меньше всего они заняты на удаленной (33,4% опрошенных) или сезонной (17%) работе.

Среди основных причин, по которым предприниматели отказываются от сотрудничества с самозанятыми, наиболее распространенной является отсутствие необходимости (80%), затем следуют опасения перед проверками госорганов (9,5%), законодательные ограничения (2,3%) и отсутствие необходимой квалификации у самозанятых (1,8%). Некоторые респонденты не могли точно указать причины (3,6%), но планировали обратиться к самозанятым в будущем (2,8%). Также есть предприниматели, которые предпочитают использовать общую систему налогообложения, что делает сотрудничество с самозанятыми невыгодным.

Согласно результатам опроса, самым популярным способом поиска самозанятых исполнителей среди предпринимателей является через родственников, знакомых и коллег (74,5%), за которыми следует поиск через социальные сети или сайты с вакансиями (чуть больше трети опрошенных), а также использование цифровых платформ (17,6%). Некоторые самозанятые сами активно предлагают свои услуги предпринимателям.

Также стоит отметить, что 16,6% предпринимателей, сотрудничающих с самозанятыми, подверглись проверкам контролирующих органов. В большинстве случаев (89,6%) это были проверки налоговой службы, и 17% из них закончились штрафами и пересмотром отношений с самозанятыми.