Депутаты Мосгордумы начали рассмотрение бюджета Москвы

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22.11.2023, 11:50, Новости дня
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Московская городская дума (МГД) в среду, 22 ноября, приступила к рассмотрению бюджета столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщило Агентство городских новостей “Москва”.

Также парламентарии рассмотрят законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024-2026 годы, проект “О внесении изменений в закон города Москвы “О перечне земельных участков улично-дорожной сети города” и другие вопросы.

Ранее комиссия МГД по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам принять бюджет на 2024-2026 годы.

Накануне спикер Мосгордумы Алексей Шапошников поддержал предложение нескольких фракций столичного парламента рассмотреть бюджет на одном заседании. Длительное обсуждение проекта невыгодно москвичам, подчеркнул он.

Правительство Москвы 13 октября внесло в МГД проект бюджета на 2024-2026 годы. 50% средств направят на социальную поддержку горожан.


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