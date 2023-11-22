Кто мусор во дворе найдет, тому он счастье принесет

Что может заставить австралийца «кипеть от зависти»? Оказывается, мусор во дворе соседа.

Люди по всему континенту признались, что действительно завидуют тому, кто пришел домой и обнаружил мусор, разбросанный по двору. Мало того, они назвали этого человека «везучим».

Вот и недавняя находка крышек от бутылок и лент, разбросанных по земле в Маллакуте, что в австралийском штате Виктория, привела к всплеску соседской зависти, хотя обычно такое зрелище — бельмо на глазу рачительного хозяина. А все потому, что эти крышки были синими, то есть добычей местной птицы, известной не только своим интересным ритуалом размножения, но и необычным цветом самца этого вида.

Да-да, вы правильно догадались: этот цвет напоминает атласное оперение взрослого самца атласного шалашника, то бишь пресловутой синей птицы счастья. Видно, австралийцы так верят в это, что готовы терпеть мусор на своей лужайке, которую эта пара выбрала для строительства «беседки».

Там отнюдь не синяя самочка будет ждать появления потомства. Чтобы украсить все вокруг шалаша, ухажер собирает синий мусор, пытаясь привлечь ее внимание и продемонстрировать свои намерения.

В дикой природе атласные шалашники используют разные цвета: от белого до желтого и фиолетового, но определенно отдают предпочтение синему. Почему же они его так любят? Шон Дули, национальный чемпион по наблюдению за птицами и менеджер по связям с общественностью, разъясняет:

«Этот цвет похож на атласное оперение взрослой птицы-самца, иногда в качестве украшения используются сами синие перья».

Кроме того, в природе существует «нехватка синих объектов». Возможно, самец выбирает их, чтобы показать, что он может их найти, а также для защиты «ценных вещей» от кражи конкурентами.

Атласные шалашники теперь эффективно используют пластик, разбросанный по их территории, и собирают все, что могут найти, например, синие прищепки, крышки от ручек и бутылок. Не пренебрегают они синими цветами и фруктами, которые приносили самкам до появления пластика.

Ну а тот «счастливчик», у кого во дворе шалашник построил беседку, должен не просто тихо радоваться в ожидании будущих благ, а следить, чтобы птица не пострадала от пласикового мусора. Шон Дули предупреждает:

«В прошлом шалашников душили синие пластиковые кольца от крышек молочных бутылок. … Было бы здорово, если бы люди могли разрезать кольцо, чтобы оно не превратилось в петлю для предприимчивого шалашника».

Источник информации и картинок: au.news.yahoo.com

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