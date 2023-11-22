 

ЦРУ не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента России 2024 года

22.11.2023, 11:33, Разное
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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что его ведомство впервые за 30 лет не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента России в 2024 году.

Чиновник отметил, что все агенты, которые могли исполнить эту роль, находятся в заключении или в эмиграции.

– Да, нам некого выставить на выборы, это так. Раньше наши кандидаты занимали, скажем так, призовые места, но из-за общей деградации политической системы в России это более невозможно, – сказал Бёрнс.

ЦРУ в этом избирательном цикле сфокусируется на других направлениях, таких как Тайвань, США и Украина. Также Бёрнс присвоил очередное звание полковника ЦРУ недавно избранном президенту Аргентины и пожелал ему успешного правления. В конце пресс-конференции Бёрнса все желающие могли сфотографироваться с ним и подать резюме на работу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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