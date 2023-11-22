ЦРУ не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента России 2024 года

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что его ведомство впервые за 30 лет не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента России в 2024 году.

Чиновник отметил, что все агенты, которые могли исполнить эту роль, находятся в заключении или в эмиграции.

– Да, нам некого выставить на выборы, это так. Раньше наши кандидаты занимали, скажем так, призовые места, но из-за общей деградации политической системы в России это более невозможно, – сказал Бёрнс.

ЦРУ в этом избирательном цикле сфокусируется на других направлениях, таких как Тайвань, США и Украина. Также Бёрнс присвоил очередное звание полковника ЦРУ недавно избранном президенту Аргентины и пожелал ему успешного правления. В конце пресс-конференции Бёрнса все желающие могли сфотографироваться с ним и подать резюме на работу.

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