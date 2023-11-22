Мнение: О новых «тяжёлых решениях»… Время пришло?

Да, ситуация не из приятных.

Пожалуй, никто ещё месяц назад… — да что там «месяц», неделю назад! — не мог бы предположить такого. Казалось, что спецоперация, пусть долго и трудно, однако же идёт к достижению всех поставленных целей. И противник, хотя и огрызается, но несёт уже такие потери, которые делают его поражение неизбежным. И «прогрессивная мировая общественность» начала мало-помалу сворачиваться.

А вот поди ж ты…

Сторонники «жёсткой линии» наверняка будут жестоко разочарованы. Но был ли иной выбор?

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на заседании правительства неожиданно анонсировал «тяжёлое, но верное» решение. И министр обороны Йоав Галлант его поддержал. И даже призвал других министров разделить эту тяжесть.

Суть вопроса в том, что сейчас Израиль и ХАМАС находятся на пороге достижения относительно мирного соглашения, по условиям которого боевики освободят 50 женщин и детей, взятых в заложники во время теракта 7 октября в Израиле, в обмен на четырёх-пятидневную паузу в боевых действиях и трёх палестинских заключённых из израильских тюрем за каждого освобождённого заложника. Конечно, в любой момент всё может измениться. Но Биньямин Нетаньяху уже осторожно анонсировал «хорошие новости».

Не все, правда, считают их настолько «хорошими». Единения нет даже внутри кабинета министров, где одни считают, что жизни сограждан важнее, а другие опасаются, что ХАМАС опять выйдет сухим из воды и быстро восстановит свою боевую мощь. Чтобы успокоить последних, министр обороны пообещал, что если решение о перемирии на несколько дней будет принято, после истечения этого срока ЦАХАЛ возобновит боевые действия «в полную силу». Но сомнения остаются.

И тут вот ещё что интересно.

Как быстро переобуются местные дурачки, ещё недавно вопившие про «никаких переговоров с террористами»? Как споро станут они славить Нетаньяху за сбережение жизней сограждан даже ценой принципов? И как будут выискивать аргументы, что Израиль — #этодругое?

—