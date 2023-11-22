Баланс спроса и предложения на рынке новостроек в России: Тенденции и Риски

Рынок недвижимости в России, особенно с точки зрения спроса и предложения, остается относительно стабильным, согласно данным “Дом.РФ”. Недавний подъем спроса на жилье, вызванный популярностью льготных программ в контексте повышения ключевой процентной ставки, сбалансирован быстрым началом новых строительных проектов, которые превосходят темпы ввода жилья.

Даже без учета новых проектов, жилья, которое сейчас находится в стадии строительства, будет достаточно, чтобы удовлетворить текущие темпы ввода до 2026 года. Однако аналитики обращают внимание на риски дефицита предложения жилья с близкими датами завершения строительства.

За январь—октябрь текущего года рынок новостроек остается относительно устойчивым с точки зрения соотношения спроса и предложения, как сообщается в обзоре “Дом.РФ”. За десять месяцев этого года было запущено на 25% больше новых проектов (47 миллионов квадратных метров), чем было введено в эксплуатацию (37 миллионов квадратных метров). Этот избыток снабжения жильем, способствующий росту строительства, увеличился по сравнению с началом года, когда он составлял 10%.

Эту динамику объясняют активным выводом на рынок новых проектов, связанным с высоким спросом на жилье, который формируется застройщиками в ожидании завершения части льготных программ по ипотеке к июлю 2024 года. Существующий объем жилья, находящегося в стадии строительства (105,8 миллионов квадратных метров), должен обеспечить текущие темпы строительства на 2,8 года вперед, даже без новых проектов, и до 2026 года.

Высокие продажи также являются балансирующим фактором, не допускающим избытка предложения на рынке. Поддержанный льготной ипотекой и ростом процентных ставок, спрос привел к рекордному числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) — 524 тысячи за январь—сентябрь, что на 10% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. По прогнозам “Дом.РФ”, в конечном итоге будет зарегистрировано максимальное количество ДДУ за всю историю — около 750 тысяч.

Этот рост спроса позволил сократить сроки реализации непроданного жилья, находящегося в стадии строительства, с 3 лет в начале года до 2,3 года. В то время как доля проданного жилья находится на уровне 30% (что ниже, чем в 2020–2021 годах — около 40%), это объясняется как запуском большего объема новых проектов, которые застройщики только начали продавать, так и выходом с рынка объектов с высокой степенью продаж в связи с вводом в эксплуатацию. В “Дом.РФ” оценивают текущую ситуацию как сбалансированную, в отличие от 2020–2021 годов, когда соотношение распроданности и готовности объектов превышало 90%, что указывало на дефицит предложения. В настоящее время этот показатель слегка выше нормального уровня в 70%.

Тем не менее, на фоне последнего повышенного спроса рынок снова начинает сдвигаться в сторону дефицита предложения, особенно в отношении объектов с высокой степенью готовности.