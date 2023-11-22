 

МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана на 4,8% в 2023 году

22.11.2023, 9:45, Разное
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Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал свои прогнозы по экономике Казахстана на 2023 год. Организация оценивает, что экономика страны вырастет на 4,8%, что на 0,2% выше, чем предыдущая оценка. Миссия МВФ, которая посетила Казахстан, отметила положительные результаты своего визита.

Не смотря на глобальную экономическую нестабильность, деловая активность в стране продолжала расти, а инфляция постепенно снижалась. Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, выразил готовность к проведению экономических реформ, рекомендованных МВФ, и некоторые из них уже начали реализовываться.

МВФ также призывает Казахстан приблизиться к западным странам, конкурирующим с Россией за влияние в регионе. Казахстан, с другой стороны, стремится использовать свое геополитическое положение между Западом и Востоком в своих интересах.

Полный отчет МВФ будет доступен в феврале 2024 года, но уже сейчас можно сказать, что организация одобряет экономическую политику Казахстана, которая направлена на развитие обрабатывающего сектора и привлечение крупных инвесторов. Планы по повышению налогов, включая увеличение ставки НДС и введение прогрессивной шкалы подоходного налога, также поддерживаются МВФ.

Денежно-кредитная политика, проводимая Национальным банком Казахстана, также признается успешной, хотя цель по инфляции еще не достигнута. Эксперты ожидают дальнейшего снижения инфляции к концу 2024 года.


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