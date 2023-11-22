Леонид Волков объявил сбор средств на мыши и клавиатуры для ботофермы ФБК

Глава «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** объявил чрезвычайный сбор средств на обновление материально-технической базы «фабрики эльфов», под эгидой которой трудится около 1500 авторов комментариев и постов в соцсетях.

По оценке Волкова, на закупку железа для поддержания работы ботофермы потребуется 20 тысяч евро.

Средства, которые планируется собрать на стримах ФБК*, фонда «Свободная Россия»*, фонда «Городские проекты» и других организаций, пойдут на закупку компьютерных мышей и клавиатур для сотрудников ботофермы. Эти устройства быстро приходят в негодность в результате активного использования, пояснил Волков. В среднем один «эльф» пишет в сутки порядка 800 комментариев. К тому же нередки случаи, когда сотрудник ботофермы, увидев боевые картинки оппонентов из других ферм, в ярости разбивает периферийные устройства, чем также наносит материальный ущерб.

– Наша ботоферма существует исключительно на ваши пожертвования, – уверяет Волков. – Ни копейки от западных фондов мы не берём. Если не верите, то завтра в моём особняке в Люксембурге будет директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Он сможет лично подтвердить, что ФБК не связан ни с какими западными структурами, не берёт у них деньги и не продвигает американскую повестку. Думаю, на этом вопрос можно будет закрыть.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

** Лицо, признанное судом экстремистом и иноагентом

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