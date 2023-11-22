Рупор кремлевской пропаганды: Время непростых решений

ХАМАС и Израиль при посредничества Катара и Египта договорились о временном перемирии в Секторе Газа с 23 ноября.

Чуть ранее Нетаньяху заявил, что "предстоят непростые решения". После разговоров о полном уничтожении ХАМАС, Израиль идет на переговоры об обмене заложниками.

Стороны отпустят по 50 человек (у Изралия тоже есть палестинские заложнии в местных тюрьмах).

На время временного перемирия боевые действия будут приостановлены – пока на 4 дня.

Во время перемирия будут продолжаться переговоры об освобождении и обмене другими заложниками, а также о продлении перемирия.

Само собой, обе стороны после тяжелых потерь в последних боях будут готовиться к возобновлению боевых действий.

Оценить реалистичность перемирия можно будет уже завтра.Также пока непонятно, что будут делать в это время "Хезболла" и "Ансар Аллах", которые в переговорах не участвовали. Так что посмотрим по факту.

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