 

Рупор кремлевской пропаганды: Время непростых решений

22.11.2023, 8:54, Разное
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ХАМАС и Израиль при посредничества Катара и Египта договорились о временном перемирии в Секторе Газа с 23 ноября.
Чуть ранее Нетаньяху заявил, что "предстоят непростые решения". После разговоров о полном уничтожении ХАМАС, Израиль идет на переговоры об обмене заложниками.
Стороны отпустят по 50 человек (у Изралия тоже есть палестинские заложнии в местных тюрьмах).
На время временного перемирия боевые действия будут приостановлены – пока на 4 дня.
Во время перемирия будут продолжаться переговоры об освобождении и обмене другими заложниками, а также о продлении перемирия.
Само собой, обе стороны после тяжелых потерь в последних боях будут готовиться к возобновлению боевых действий.
Оценить реалистичность перемирия можно будет уже завтра.Также пока непонятно, что будут делать в это время "Хезболла" и "Ансар Аллах", которые в переговорах не участвовали. Так что посмотрим по факту.

Источник: Colonel Cassad


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