Дети членов правительства Израиля воюют в армии… это же не Россия

Израильские СМИ опубликовали информацию о том, кто из детей израильской политической элиты сейчас воюет в секторе Газа:

• старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху – Авнер;

• сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе);

• двое сыновей министра обороны Йоава Галанта;

• трое сыновей министра Бени Ганца;

• двое сыновей министра Гади Айзенкота;

• сын министра социального обеспечения Яакова Марджи;

• старшая дочь министра транспорта Мири Регев (на офицерской должности);

• дочь министра экономики Нира Барката;

• двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;

• сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса (служит во флоте);

• все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;

• двое детей министра просвещения Йоава Киша (призваны в резерв);

• двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера (один – уже служит, второй – проходит процедуру призыва);

• 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира (в процессе призыва);

• восемь членов семьи министра Орит Струк: четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей;

• члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура (а те, которые не служат – помогают в качестве добровольцев). Один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий;

• сын министра Ифат Шаши-Битон (причем с первых дней войны);

• двое детей министра юстиции Ярива Левина;

• дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в т.ч. и от резерва. Его дети от нынешнего брака – еще маленькие.