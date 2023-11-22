 

Дети членов правительства Израиля воюют в армии… это же не Россия

22.11.2023, 8:48, Разное
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Израильские СМИ опубликовали информацию о том, кто из детей израильской политической элиты сейчас воюет в секторе Газа:

Война в Украине• старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху – Авнер;
• сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе);
• двое сыновей министра обороны Йоава Галанта;
• трое сыновей министра Бени Ганца;
• двое сыновей министра Гади Айзенкота;
• сын министра социального обеспечения Яакова Марджи;
• старшая дочь министра транспорта Мири Регев (на офицерской должности);
• дочь министра экономики Нира Барката;
• двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;
• сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса (служит во флоте);
• все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;
• двое детей министра просвещения Йоава Киша (призваны в резерв);
• двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера (один – уже служит, второй – проходит процедуру призыва);
• 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира (в процессе призыва);
• восемь членов семьи министра Орит Струк: четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей;
• члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура (а те, которые не служат – помогают в качестве добровольцев). Один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий;
• сын министра Ифат Шаши-Битон (причем с первых дней войны);
• двое детей министра юстиции Ярива Левина;
• дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в т.ч. и от резерва. Его дети от нынешнего брака – еще маленькие.


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