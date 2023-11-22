 

Ястребы в США якобы видят провал Украины, но не хотят менять стратегию

22.11.2023, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В западных СМИ начинают появляться статьи, констатирующие, что Украина не может победить Россию, однако авторы этих статей, авторитетные неоконсерваторы, предлагают продолжать всё ту же проигрышную стратегию, отмечает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. По его словам, мечта о разделе РФ и захвате её ресурсов не позволяет ястребам договариваться с Путиным.

Действительно ли некоторые неоконсерваторы мало-помалу приходят к полному или частичному осознанию того, что Украина проиграла бой с Россией?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Теперь они все жмут на аварийную кнопку: в обычных СМИ, по крайней мере в печатных, стали появляться многочисленные статьи. К примеру, этот парень по фамилии Румер опубликовал статью, кажется, в The Wall Street Journal, за ним последовали Ричард Хаас и Чарльз Купчан. Купчан работал в Госдепартаменте при Обаме. Хасс — ох как давно в деле, чуть ли не протеже Киссинджера из 1980-х! И все они изложили факты: Украина проигрывает и у неё уже нет реалистичного пути к победе.

Однако в каждом из этих случаев предлагается решение, которое я называю стратегией «Больше ковбелла!*» из старого скетча Saturday Night Live, где каждые три минуты появлялся Кристофер Уолкен и говорил: «Эй, больше ковбелла! Вот что нужно этой рок-группе! Больше ковбелла!» В данном случае это означает делать то же, что мы делали и что не срабатывало.
 
«Давайте отправлять на Украину больше оружия!» И неважно, что у них не хватает людей! Требуйте, чтобы они применяли это оружие! И даже если бы они его применяли, они бы не были должным образом подготовлены. «Давайте навяжем перемирие, устроим перемирие с Россией!» — даже притом, что РФ знает: любое соглашение, которое мы с ними заключаем, не стоит бумаги, на которой оно написано. «Давайте изолируем! Давайте введём против РФ больше санкций!» — игнорируя тот факт, что нынешние санкции сделали Россию одной из сильнейших экономик мира. По последним отчётам, рост составил 5 процентов! И она производит своё собственное оружие, ей ничего от Запада не нужно!

Эти люди (авторы статей в американских СМИ. — ИноТВ) поистине живут в мире фантазий, в бреду. Они не могут принять тот факт, что они проиграли. Украина проиграла, НАТО тоже. И им придётся иметь дело с Россией. А этого они не хотят. Всё, чего они хотят, это демонизировать Путина, разделить Россию и забрать все природные ресурсы, которые мир вожделеет.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.

* Ковбелл, или коровий колокольчик — ударный инструмент, фигурировавший в известном юмористическом номере Saturday Night Live. Фраза «Больше ковбелла!» стала в США идиомой, обозначающей призыв добавить чего-то, что и так есть, иногда без чувства меры (прим. ИноТВ).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Депутаты Мосгордумы начали рассмотрение бюджета Москвы

22.11 / Байден (который в отличии от Путин туда войска не вводил) не уйдёт c Украины, потому что боится проиграть выборы

22.11 / Призрак Трампа страшнее России — Европа спешно перевооружается

22.11 / 60 процентов американцев считают, что Джо Байден знал о сделках своего сына и помогал ему

22.11 / Безопасность границ США волнует американцев больше Украины и Израиля

22.11 / Более полумиллиона боеспособных украинцев сбежали из страны

22.11 / В Южной Корее запретят есть собак

21.11 / В демографической пирамиде пусто — Украину ждёт «мрачное будущее» из-за вторжения России

21.11 / Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

21.11 / В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика