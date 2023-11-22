Безопасность границ США волнует американцев больше Украины и Израиля

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По данным последнего общенационального опроса, большинство американцев предпочитают, чтобы деньги выделялись на укрепление безопасности границы США с Мексикой, а не на финансирование иностранных конфликтов, пишет NBC News. При этом демократы активнее выступают за помощь Украине, а республиканцы — за поддержку Израиля.



AP

Больше американцев поддерживают финансирование безопасности на границе с Мексикой, чем иностранных конфликтов, пишет NBC News. Согласно последнему общенациональному опросу, за увеличение денежных средств для укрепления безопасности на границе США выступают 74% американцев.

Американские избиратели, независимо от партийной принадлежности, поддерживают увеличение финансирования для укрепления безопасности южной границы США. По данным опроса, примерно 3 из 4 американцев одобряют увеличение финансирования мер безопасности на границе США с Мексикой, включая 93% республиканцев, 74% независимых избирателей и 58% демократов. При этом в поддержке иностранных государств, вовлечённых в конфликты, проявляются серьёзные партийные разногласия.

Демократы разделились во мнениях относительно увеличения помощи Израилю, в то время как республиканцы — в вопросе финансирования Украины. При этом демократы гораздо чаще поддерживают помощь Украине в её конфликте с Россией: 77% выступают за увеличение финансирования и военной помощи этой стране, в то время как среди республиканцев таких всего 35%.

Поддержка финансирования Израиля также разделилась по партийному признаку: две трети республиканцев одобряют увеличение помощи этой стране, тогда как среди демократов за это выступают только 45%.

По данным опроса, демократы чаще поддерживают гуманитарную помощь Газе: 80% из них высказались за такое финансирование, в то время как среди независимых избирателей таких 58%, а среди республиканцев — всего 38%.

Большинство избирателей разных возрастных групп поддерживают оказание помощи Газе, причём среди молодых избирателей доля таких сторонников выше. Однако разрыв между поколениями ещё больше, когда речь идёт о финансировании и военной помощи Израилю в условиях его войны с ХАМАС.

Только одна треть избирателей в возрасте 18—34 лет поддерживает увеличение финансирования и военной помощи, в то время как значительное большинство избирателей старшего возраста поддерживают Израиль, в том числе 75% избирателей в возрасте 65 лет и старше.

«В целом американцы выступают на стороне Израиля, но здесь существуют огромные разногласия по поколениям, в том числе по вопросу о предоставлении большего финансирования гуманитарной помощи Газе и большего финансирования и военной помощи Израилю соответственно», — отмечает демократ Джефф Хорвитт из компании, участвовавшей в проведении опроса.

Наибольшая оппозиция среди республиканцев наблюдается среди тех, кто присоединяется к бывшему президенту Дональду Трампу и его движению «Сделаем Америку снова великой» — 76% таких республиканцев выступают против увеличения помощи Украине, в то время как среди республиканцев, не относящихся к движению, мнения по поводу помощи Украине разделились более равномерно.

Кроме того, в ходе опроса была выявлена двухпартийная поддержка увеличения финансирования и военной помощи Тайваню, столкнувшемуся с потенциальной угрозой китайского вторжения. За увеличение помощи высказалось незначительное большинство республиканцев, демократов и независимых голосов.

Новый опрос проводится в то время, когда законодатели рассматривают пакет мер по иммиграции, а также оказанию помощи Украине и Израилю в условиях продолжающихся войн, причём лидеры конгресса стремятся принять этот пакет до конца года, подчёркивает NBC News.