 

Безопасность границ США волнует американцев больше Украины и Израиля

22.11.2023, 3:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По данным последнего общенационального опроса, большинство американцев предпочитают, чтобы деньги выделялись на укрепление безопасности границы США с Мексикой, а не на финансирование иностранных конфликтов, пишет NBC News. При этом демократы активнее выступают за помощь Украине, а республиканцы — за поддержку Израиля.


AP

Больше американцев поддерживают финансирование безопасности на границе с Мексикой, чем иностранных конфликтов, пишет NBC News. Согласно последнему общенациональному опросу, за увеличение денежных средств для укрепления безопасности на границе США выступают 74% американцев.

Американские избиратели, независимо от партийной принадлежности, поддерживают увеличение финансирования для укрепления безопасности южной границы США. По данным опроса, примерно 3 из 4 американцев одобряют увеличение финансирования мер безопасности на границе США с Мексикой, включая 93% республиканцев, 74% независимых избирателей и 58% демократов. При этом в поддержке иностранных государств, вовлечённых в конфликты, проявляются серьёзные партийные разногласия.

Демократы разделились во мнениях относительно увеличения помощи Израилю, в то время как республиканцы — в вопросе финансирования Украины. При этом демократы гораздо чаще поддерживают помощь Украине в её конфликте с Россией: 77% выступают за увеличение финансирования и военной помощи этой стране, в то время как среди республиканцев таких всего 35%.

Поддержка финансирования Израиля также разделилась по партийному признаку: две трети республиканцев одобряют увеличение помощи этой стране, тогда как среди демократов за это выступают только 45%.

По данным опроса, демократы чаще поддерживают гуманитарную помощь Газе: 80% из них высказались за такое финансирование, в то время как среди независимых избирателей таких 58%, а среди республиканцев — всего 38%.

Большинство избирателей разных возрастных групп поддерживают оказание помощи Газе, причём среди молодых избирателей доля таких сторонников выше. Однако разрыв между поколениями ещё больше, когда речь идёт о финансировании и военной помощи Израилю в условиях его войны с ХАМАС.

Только одна треть избирателей в возрасте 18—34 лет поддерживает увеличение финансирования и военной помощи, в то время как значительное большинство избирателей старшего возраста поддерживают Израиль, в том числе 75% избирателей в возрасте 65 лет и старше.

«В целом американцы выступают на стороне Израиля, но здесь существуют огромные разногласия по поколениям, в том числе по вопросу о предоставлении большего финансирования гуманитарной помощи Газе и большего финансирования и военной помощи Израилю соответственно», — отмечает демократ Джефф Хорвитт из компании, участвовавшей в проведении опроса.

Наибольшая оппозиция среди республиканцев наблюдается среди тех, кто присоединяется к бывшему президенту Дональду Трампу и его движению «Сделаем Америку снова великой» — 76% таких республиканцев выступают против увеличения помощи Украине, в то время как среди республиканцев, не относящихся к движению, мнения по поводу помощи Украине разделились более равномерно. 

Кроме того, в ходе опроса была выявлена двухпартийная поддержка увеличения финансирования и военной помощи Тайваню, столкнувшемуся с потенциальной угрозой китайского вторжения. За увеличение помощи высказалось незначительное большинство республиканцев, демократов и независимых голосов.

Новый опрос проводится в то время, когда законодатели рассматривают пакет мер по иммиграции, а также оказанию помощи Украине и Израилю в условиях продолжающихся войн, причём лидеры конгресса стремятся принять этот пакет до конца года, подчёркивает NBC News.


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