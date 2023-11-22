Мнение: Мода на клонов – начало новой эры?



Милей и его мастифы

Резкий всплыв на поверхность мирового пиар-пространства эксцентричного (чтоб не сказать бесноватого) профессора Милея, нового президента Аргентины, вынес заодно и пикантную тему его четвероногих друзей: у него четыре мастифа, и все четыре – это клоны его умершей собаки, по которой он безнадежно убивался, пока не додумался вот таким образом продолжить с нею контакт. Причем сразу в учетверенном виде.

Клоны – это означает, что его нынешние собаки генетически идентичны: они все выращены из ДНК его умершего Полкана, то есть, в каком-то смысле, они все – Полканы. Писали и раньше, что многие селебрити “баловались” клонированием своих любимцев – но в мировой прессе это шло как-то под сурдинку, без особого раскручивания; рассказывали про клонированных бывших любимцев у всяких стареющих и выходящих в тираж “звезд”, вскользь, как о забавном чудачестве. Но тут у нас только что избранный през немаленькой страны, с самыми экстравагантными планами в духе “разбить Аргентину вдребезги и потом пересобрать с нуля лучше всех”; к нему безусловно будет приковано внимание отовсюду – заодно, конечно, и к его собакам. И тут уже полшага до того, чтобы модный президент-романтик и любитель животных – породил новую моду.

То есть клонирование умерших зверушек того гляди выйдет на поток; да и кто откажется? В современном мире количество детей в семьях неуклонно сокращается, и не надо быть психологом, чтобы заметить – многие из нас переносят свои недореализованные родительские инстинкты как раз на “питомцев”, которые становятся, как про них стыдливо принято говорить, “почти членами семьи”. И когда эти “почти члены” покидают нас – их бывшие хозяева сплошь и рядом переживают тяжелые нервные потрясения, порой – настоящие душевные кризисы, страдают от натурального ГОРЯ. Всё это, безусловно, сублимированный родительский инстинкт. Так кто ж откажется воспроизвести любимого всеми Шарика или Матроскина, коль это станет достаточно просто и доступно? Подождать несколько месяцев – и оп-ля! Чудесный Шарик, пока еще в виде щенка – снова с нами! Не подделка, не “похожий”, не “той же породы”, а просто – он!

Да, открыл Милей ящик Пандоры…

Ну а там и до клонирования людей дойдет. Собственно, мы уже почти там, всё готово – разве что государство РФ, находящееся во власти тоскующих старцев, пытается вставать на пути прогресса (как недавно раздали дикие сроки по 12 и 19 лет хирургам, которые всего лишь занимались экстракорпоральным оплодотворением суррогатных матерей, причем в тюрьму на аналогичные конские сроки пошли и сами суррогатные матери).

А так… Вот, скажем, все знают, что Филипп Киркоров родил себе детей через суррогатную мать. И я до сих пор не пойму – а как же Филя, при его-то могучем эгоцентризме, не догадался тем же способом сделать себе копию самого себя, только маленького? Рос бы у папы Филиппа маленький Филя, во всем аналогичный отцу; разве это не была бы идиллия?



Филипп и его дети

Действительно, это ж дьявольский соблазн: сколько людей, “потренировавшись на кошечках”, не захочет потом таким вот образом “закольцеваться” – перейти к простому воспроизводству самого себя? Кто-то, безусловно, от восхищения (“я такой классный, надо, чтобы таких как я было как можно больше”); а кто-то, наоборот, от самоедства, от жажды второй молодости и второго шанса (“эх, я свою жизнь бездарно профукал, учился не тому, женился не на той; пусть мой клон подрастет – я ему, то есть себе, расскажу, пока он (я) молодой, как НАДО было!!”)

Биотехнологии могут в результате направить человечество в совсем неожиданную сторону.