Exxpress – более полумиллиона боеспособных украинцев сбежали из страны

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Если ракеты, танки, боеприпасы и прочие виды оружия Украина может заменять и тратить до тех пор, пока западные союзники согласны всё это поставлять, с личным составом так не поступишь. Как пишет Exxpress, нехватка мужчин, способных держать оружие, стала для Киева огромной проблемой. По данным Евростата, Украину уже покинули 650 тыс. мужчин призывного возраста.



AP

Нехватка мужчин, способных держать оружие, — это огромная проблема для Украины. Как пишет Exxpress, ракеты, танки, боеприпасы и прочие виды военного оборудования можно заменять и тратить до тех пор, пока западные союзники согласны всё это поставлять, но с личным составом дело гораздо хуже.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала конфликта Украину покинули примерно 6,3 миллионов её граждан. Большинство из них — женщины и дети, однако Евростат, статистическая служба Европейского союза, сообщает, что всего в 27 государствах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тыс. украинских беженцев мужского пола и призывного возраста.

Свежие данные, собранные немецкими ведомствами, красочно демонстрируют, что у украинцев есть проблемы с моральным духом. По данным Министерства внутренних дел Германии, с начала российской спецоперации в страну прибыл ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Но это только официально зарегистрировавшиеся. По оценкам министерства, ещё примерно 100 000 человек не зарегистрировались и, следовательно, пребывают в стране нелегально.

Многие из тех украинцев, что обосновались в Германии, видимо, просто не хотят воевать. По оценкам организации Connection e.V., оказывающей помощь дезертирам, «с начала российской спецоперации от призыва в армию бежало не менее 175 тысяч украинских призывников, часть из них — в Германию».

В Австрии ситуация аналогичная — по меньшей мере 14 тыс. украинских мужчин призывного возраста приехали в страну в статусе беженцев. Кто-то — с поддельными документами, кто-то — с помощью контрабандистов. В итоге число незарегистрированных случаев въезда гораздо выше. Некоторые из нелегалов, как утверждается, платили до $10 тыс. за справку о том, что они непригодны к военной службе.