Рупор кремлевской пропаганды: Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа.
Израильские военные убили 59 и ранили десятки палестинских журналистов, отслеживая их местоположение по геометкам на съёмочной аппаратуре, – утверждает Euro-Med Human Rights Monitor.
В расследовании организации говорится, что так ЦАХАЛ стремился изолировать сектор Газа в информационном плане.
По её данным, на журналистов нападали в офисах, в их домах, в палатках для прессы рядом с больницами.
В организации это назвали военным преступлением согласно международному гуманитарному праву.
@parstodayrussian – цинк
Все нормально, это просто "порядок основанный на правилах".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет