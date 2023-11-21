Рупор кремлевской пропаганды: Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа.

Израильские военные убили 59 и ранили десятки палестинских журналистов, отслеживая их местоположение по геометкам на съёмочной аппаратуре, – утверждает Euro-Med Human Rights Monitor.

В расследовании организации говорится, что так ЦАХАЛ стремился изолировать сектор Газа в информационном плане.

По её данным, на журналистов нападали в офисах, в их домах, в палатках для прессы рядом с больницами.

В организации это назвали военным преступлением согласно международному гуманитарному праву.

@parstodayrussian – цинк

Все нормально, это просто "порядок основанный на правилах".

—