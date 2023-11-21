Кожаные пальто – хит конца осени и начала зимы: как носить актуальные модели переходного сезона

Кожа – это один из главных трендов конца осени и наступающей зимы. Не только кожаные сумки, перчатки и сапоги будут в моде. На подиумы врываются экстравагантные пальто различных фасонов и оттенков. Давайте разберемся, как носить и с чем сочетать самые актуальные модели холодного сезона.

Бежевое пальто и смелые ботинки

Бежевое пальто верблюжьего оттенка выглядит очень солнечно и жизнерадостно. Такие вещи сразу бросаются в глаза в серые осенние и зимние дни. Сочетайте пальто с черной водолазкой, черными брюками и яркими ботинками с каким-нибудь интересным контрастным принтом. В таком образе верх будет наиболее выигрышно смотреться в расстегнутом непринужденном виде.

Ярко-желтый тренч и туфли на каблуке

Пальто классического кроя – это вещь, неподвластная времени, поэтому можно считать ее хорошей инвестицией в будущее. И даже если она яркого желтого цвета, это все равно прекрасная инвестиция, такое пальто не выйдет из моды. Черные пуговицы придают двубортному пальто четкую детализацию и помогают сочетать черные колготки и черные туфли на каблуках. Для завершения образа используйте солнцезащитные очки.

Глянцевое черное пальто

Неважно, какого стиля в одежде вы придерживаетесь. Черное пальто из гладкой блестящей кожи прекрасно дополнит любой образ. Под него вы можете надеть черный низ и белый верх (или использовать монохромное сочетание), чтобы придать образу строгости, официальности.

Белое пальто

Белое кожаное пальто – это поистине уникальная вещь. Оно выглядит очень модно и благородно. Такое пальто лучше выбирать оверсайз, потому что оно смотрится максимально шикарно. Носите его застегнутым и подпоясанным, чтобы подчеркнуть хрупкость силуэта. Сочетайте его с черными аксессуарами для стильного контраста.

Светло-голубое пальто

Это лазурно-голубое кожаное пальто свободного кроя идеально подойдет к осенне-зимнему образу. Многослойный воротник и пояс на талии придадут вещи ощущение фактурности. Если сочетать такое пальто с расклешенными брюками и джинсами, получится притягательный романтичный силуэт. Дополните его золотыми украшениями и золотой фурнитурой на сумочке в качестве завершающего штриха.

Итальянский боб: самые модные стрижки, одну из которых стоит сделать этой весной

Бюджетный уход за сухой кожей. Кокосовое, оливковое, подсолнечное масло

Горшки из глины оказались лучшей посудой для приготовления идеальной кимчи

Бледно-желтое пальто

Пальто из пастельно-желтой кожи следует носить с юбкой в тон и светлой шелковой блузой. Следует выбирать модель с гипертрофированно длинными рукавами, создающими эффект уюта. Аксессуары к такому образу также должны быть светлыми.

Пальто из змеиной кожи

Пальто из змеиной кожи в этот холодный сезон будет суперактуально. В принципе, любые змеиные принты будут в тренде наступающей зимой. Конечно, есть классические тона питона, которые воспринимаются как нейтральные, но вы также можете экспериментировать с желтыми, синими и другими яркими тонами змеиной шкурки.

Лиловое пальто

Это промежуточный вариант между строгой сдержанной классикой и яркими экстравагантными нарядами. Пальто лилового цвета будет неброским и не очень марким, но в то же время оно будет выделять вас из толпы. Сочетайте его с одеждой и аксессуарами сине-голубой гаммы.