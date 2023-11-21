 

В РФ в ноябре запустят официальные продажи автомобилей Jetta VA3

21.11.2023, 23:10, Разное
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На российском рынке объявили о выходе в продажу новой модели Jetta VA3.

Стоимость китайского седана на отечественном рынке составит порядка 1,8 миллиона рублей. Вместе с тем производителем предусмотрен 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 112 л.с. мощности. В продажу запустят модель с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и механической трансмиссией. Кроме того, базовая версия предусматривает наличие мультимедийного комплекса и противоугонную систему.

В свою очередь, модель разработана на той же платформе, которая применяется в популярных немецких моделях Volkswagen Polo и Skoda Rapid.


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