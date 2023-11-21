Презентация автомобиля Aito M9 от Huawei прошла в Китае

Китайский автомобильный гигант Aito официально презентовал новую версию полноразмерного кроссовера под названием Aito M9.

Данный автомобиль поступит в продажу на китайском рынке в модификациях с гибридной и электрической силовой установкой. В первой модификации применили 1,5-литровый турбированный агрегат на 152 л.с. и два электромотора на 224 и 152 л.с. мощности. Запас хода на электрической тяге достигает 175 километров. Для полностью электрического кроссовера Aito M9 предусмотрели силовую установку на 530 л.с. мощности при запасе автономности до 630 километров.

Стоимость нового кроссовера на местном рынке составит от 500 тысяч юаней за базовую модификацию. Первые продажи начнутся уже в следующем месяце.