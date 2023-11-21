Мнение: Страдания релокантов в Турции, Киргизии и Узбекистане

1. Уехавшие в Турцию жалуются, что жизнь там резко подорожала. Ещё несколько лет назад, – и даже в начале 2022 года, – Турция казалась дешёвой для жизни страной. Но теперь цены на всё там выросли, а зарплаты перемещенцев, напротив, резко упали. Турецкая лира обесценилась вдвое, что больно ударило по жителям страны (ссылка):



Турция стала дорогой страной. Это признают и россияне, которые массово обосновались тут и купили квартиры, и сами местные жители. Пару лет назад курс доллара и лиры изменился не в пользу последней, подорожали энергоносители, вслед за этим поднялись цены и на всё остальное. Инфляция отразилась и на туристах — отдых в отелях по системе «всё включено» теперь перестал быть бюджетным. <…>

В Турцию, которая еще совсем недавно имела славу дешевого курорта и шопингового рая, откуда можно было привезти чемодан одежды, купленной за копейки, теперь нужно ехать с чемоданом денег. Здесь подорожало всё — начиная от хлеба и товаров первой необходимости и заканчивая айфонами последних моделей и автомобилями. Хотя подорожало — мягко сказано: цены улетели в космос и, очевидно, останавливаться на этом не собираются.

В 2022 году официальная инфляция пробила потолок в 100 процентов, во второй половине 2023-го равняется 72,45%. Пока. Год еще не закончился, а каждую неделю в магазинах жителей страны и понаехавших ожидают переписанные ценники. Товары, которые неделю назад люди покупали за полную стоимость, теперь получится найти по той же цене лишь по акции — если повезёт.

— Во вторник покупала макароны и масло, отдала 150 лир, сегодня пришла в тот же магазин и обратила внимание, что те же самые масло и макароны стали стоить уже 170. А вместе с ними и всё остальное, — рассказала 74.RU живущая почти 10 лет в Турции Маша.

Некогда расслабленная и приветливая нация — турецкие граждане становятся серьезными и меньше улыбаются на улицах.

— Ощущение, как у нас в 90-е: все напряжены, хмурые, и, кажется, достаточно искры, чтобы человек сорвался. У всех и разговоров только как сэкономить. Всё дорожает, от этого люди нервничают, в обществе — напряженность, как перед грозой. Никогда я тут такого не видела, что сделали с населением? — недоумевает Алена. <…>

Давно живущие в Турции, глядя на скорость инфляции и то, как обесценивается лира, грустно вспоминают о том, что еще 20 лет назад в стране все были миллиардерами и триллионерами. В 2005-м власти провели деноминацию, и миллион стал одной лирой. Турки говорят, что такими темпами страна снова может прийти к купюрам с большим числом нолей… <…>

— В квартире практически не было мелкой бытовой техники, мне пришлось купить блендер, кухонные весы, фен. Когда я увидела цены в магазине и перевела в рубли — просто вышла оттуда в шоке! Думала, на маркетплейсах будет дешевле, но как бы не так! За что переплачивать в 3–4 раза? Я думала, у нас дорого, но Турция переплюнула даже конские ценники в Москве, — призналась Юлия.

Если бы не прагматичная жёсткость нашего ЦБ, в России было бы сейчас как в Турции. Точнее, гораздо хуже, так как против Турции американцы со всеми вассалами не воюют – они воюют против нас.

Я могу понять наших «олигархов», которые требуют снизить ставку по рублю, чтобы обесценить свои долги. Можно понять экономистов, которым эти «олигархи» платят за бесконечные наезды на наш ЦБ в целом и на Эльвиру Набиуллину в частности. Но я с большим недоумением читаю реплики обывателей в интернете, которые яростно требуют, чтобы их высекли — то есть, чтобы ставку ставку по рублю резко снизили, ощипав тем самым россиян по турецкому или венесуэльскому образцу.

2. Найти бытовое счастье в Киргизии также удалось далеко не всем. Цитирую статью АиФ (ссылка):



С 23-летним москвичом Николаем, переехавшим в Бишкек в марте 2022-го, мы общались прошлым летом. Уже тогда он жаловался на отсутствие в Киргизии привычной еды — «всё калорийное, с курдючным жиром, не могу уже манты и плов видеть». Больше всего юношу огорчала пропажа любимого творожка из козьего молока: «Даже в обмен на золото не найти». Сейчас мы встретились снова, и я узнал, что Николай купил билет в Москву. «Я весь в долгах, — сокрушается он. — Для меня Киргизия с первых же дней явилась неприятным сюрпризом. Я не ждал таких бешеных цен! А тут однокомнатную квартиру снять стоит 25 000 рублей, в Раменском дешевле!» Работу за полтора года Николай тоже не нашёл: «Такси я водить не хочу. В Москве я выступал с шутками в барах, кафе, типа стендап… <…> Киргизам это вообще не нужно. Сунулся в кучу баров, они говорят — к нам люди кебаб есть ходят, ты им мешать будешь. Родители деньги присылать отказываются. Сколько мог, продержался, но больше жить не на что, придётся назад ехать — хоть на квартире у предков бесплатно перекантуюсь». <…>

20-летняя Анастасия устроилась в Бишкеке со своим парнем, по сравнению с участниками опроса, неплохо — она вела соцсети за пару известных блогеров, он нашёл подработку — разрисовывал вручную чашки на дни рождения. Конечно, съём квартиры съедал прилично, но на жизнь хватало: хоть и в обрез. В декабре молодая пара возвращается в Ленинградскую область, «пересидеть» у родителей и затем переехать в Петербург или Москву. В чём дело? «Мне не понравилось в Киргизии, — честно признаётся Анастасия. — Это деревня. В столице на многих улицах нет тротуаров! Совсем! Общественный транспорт очень плохой, метро отсутствует. Даже в выходные ужасные пробки. Я не ждала Парижа, но „сельская местность“ в планы тоже не входила. Мой молодой человек веган, я лактовегетарианка — не ем плоть животных, но позволяю себе молочные продукты. Нам приходилось очень тяжело, Киргизия — страна мяса и теста, веганов не понимают. Здесь всё очень странно. Люди заявляют, что они мусульмане, а на деле водку пьют.

Жаль, конечно, что стендап в Киргизии не моден. Ведь молодому комику даже шуток придумывать не надо: достаточно просто выйти на сцену и рассказать публике, как он переехал из Москвы в Бишкек.

3. Узбекистан также не оправдал ожиданий релокантов. Цитирую из той же статьи (ссылка):

26-летняя Лидия из Краснодара улетит из Ташкента ближе к Новому году — у неё уже упакованы все вещи. «Конечно, ожидания были другие, — признаётся она. — Окончательно добила эта зима. Я вовсе не думала, что Узбекистан как Таиланд… но хотя бы как Индия, там круглый год тепло. И вдруг с января морозы -25, трубы полопались все, у меня вода в кране замёрзла. Люди на улицах костры жгут. Я завернулась в одеяло, сижу дома, дрожу и рыдаю — куда я попала, Господи, какой ужас! У нас в Краснодаре тоже зимой бывают морозы, но отопление работает, горячая вода идёт, а здесь апокалипсис. Летом же жара по +50, без кондиционера сдохнешь, электричество дорогое — днём в магазин выйти невозможно. Пыльные бури случаются, дышать нечем». Среднеазиатское питание Лидия тоже осуждает (как, кстати, и все опрошенные): «Суши ужасные, всё переморожено. Слышали звон, да не знают, где он. Плов тяжёлый, и каждый день его есть не будешь. У меня через месяц с такими продуктами начал живот постоянно болеть. Как они до пятидесяти лет вообще доживают?» <…>

25-летний Роман из Петербурга аналогично разочарован Ташкентом: он этого не скрывал и на прошлой беседе со мной в июле 2022 года. «Я бы эмигрировал в Европу или Америку, — рассуждает он. — Там свободнее от предрассудков и ближе по менталитету. Но билеты стоили бешеных денег, визу в ЕС и США оформить очень трудно, поэтому я предпочёл переезд в Узбекистан — это было в апреле 2022 года. Сразу встали проблемы с жильём. Я был уверен, что поселюсь в хороших апартаментах, узбеки же нищие, всё должно копейки стоить. Но оказалось, за нормальную квартиру в месяц надо 50 000 рублей выложить, а я взял деньги из расчёта 10 000 в месяц. Пришлось занимать средства, иначе я не мог поддерживать нормальный уровень жизни, к которому привык в Питере». Поначалу его сильно раздражало, что в Ташкенте в магазинах не берут рубли: «Узбекские сумы — это фантики, их нигде не принимают, кроме Узбекистана. А менять сплошной геморрой — надо либо на базар идти, либо в банк и стоять там в очереди». Роман — начинающий видеоблогер, пытался снимать рекламные ролики, но дела не пошли: «Узбекистану нечего мне предложить — местным я неинтересен. Я их не обвиняю, просто узбеки ещё не понимают, что такое хороший видеоролик, им главное что-то аляповато сделать, и все счастливы. Деньги кончились за 4 месяца. Я продержался полтора года, похудел, жил на копейки. Родители потребовали вернуться, пришлось их послушать».

Вот перемещенцы пишут: суши ужасные, плов тяжёлый. Казалось бы, отличная возможность для деятельного человека — открыть хороший суши-бар по русским стандартам и привлечь туда всё иностранное население Ташкента. Но нет: сидят, жалуются, хотят лететь куда-то ещё…

Полагаю, главная проблема в том, что все люди, которые умели работать и были готовы улучшать среду вокруг себя, остались в России, так как считали неправильным уезжать в сложный для Родины период. Большая часть уехавших — это космополиты, которые относятся к стране как к гостинице. Если вам не нравится гостиница, вы не делаете в ней ремонт и не работаете с персоналом — оставляете гневный отзыв в книге жалоб и переезжаете в другую гостиницу, вот и всё.

Кстати, вчера я как раз писал в Школе Капитализма, почему стиль мышления садовника, который мотыжит свой участок и последовательно делает всё вокруг себя лучше, так распространён среди обеспеченных людей. Цитирую из начала поста (ссылка):

Первобытные охотники выглядели гораздо круче и статуснее древних земледельцев. Они ели мясо, охотились на огромных зверей, были сильными, смелыми и рослыми. Однако в итоге охотникам всё же пришлось уйти с исторической сцены, проиграв скучным и невзрачным землепашцам, так как землепашцы питались хоть и хуже, но регулярнее. Когда приходил голод, шансов дожить до весны у землепашцев было значительно больше.

Но много ли вы видели фильмов про фермеров или садовников? Размеренная сельская жизнь со стороны выглядит скучно, так что в чистом виде она подходит разве что для артхауса. Поэтому если крестьянина и делают героем фильма, то разве что для драматического контраста: смотрите, дескать, как всё было спокойно и хорошо в деревне, но вот случилась беда, и теперь мирный крестьянин выкапывает свой меч, чтобы перестать быть крестьянином и дать отпор страшным врагам.

Охотники — совсем другое дело. Погоня, кровь, риск, азарт… романтика и приключения естественным образом встроены в процесс охоты, поэтому публике нравится за охотниками наблюдать. Стрелять в свирепого тигра — интересно и круто. Полоть сорняки — скучно и совсем не круто. Девушки не будут мечтательно вздыхать: «ах, какой мужчина, как он тщательно выпалывает сорняки!».

Нечто подобное соревнованию охотников с землепашцами мы наблюдали в лихие девяностые, в мутный период восстановления капитализма в России. В первые годы на коне были делали «охотники» — безбашенные авантюристы, которые завозили к нам компьютеры, скупали ваучеры, меняли вагон повидла на цистерну солярки, а потом создавали свою собственную биржу, чтобы через три месяца заняться ещё чем-нибудь совершенно другим. Приключения авантюристов были опасными и захватывающими, а их наглядные успехи в виде шальных денег и атрибутов красивой жизни вызывали у наивных наблюдателей острую зависть…