В РФ прошла закрытая презентация нового кроссовера Haval F7

В РФ презентовали новую модификацию паркетника Haval F7.

Официальные продажи транспортного средства состоятся уже к лету 2024 года. Вместе с тем модель имеет сходства по внешнему виду с прежним поколением, которое рассекретили в 2021 году. Известно, что данная модель для китайского рынка оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем на 184 л.с. Также доступна комплектация с 2-литровым мотором на 224 л.с. мощности. Данный экземпляр доступен с передним или полным приводом, а также с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В свою очередь, производитель пока умалчивает остальные технические параметры транспортного средства, которое будет продаваться у российских дилеров.