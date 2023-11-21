 

В РФ прошла закрытая презентация нового кроссовера Haval F7

21.11.2023, 20:50, Разное
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В РФ презентовали новую модификацию паркетника Haval F7.

Официальные продажи транспортного средства состоятся уже к лету 2024 года. Вместе с тем модель имеет сходства по внешнему виду с прежним поколением, которое рассекретили в 2021 году. Известно, что данная модель для китайского рынка оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем на 184 л.с. Также доступна комплектация с 2-литровым мотором на 224 л.с. мощности. Данный экземпляр доступен с передним или полным приводом, а также с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В свою очередь, производитель пока умалчивает остальные технические параметры транспортного средства, которое будет продаваться у российских дилеров.


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