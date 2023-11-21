Китайские СМИ опубликовали шпионские фотографии детали iPhone 16 Pro

Согласно сообщению от китайского издания 163.com, iPhone 16 Pro впервые будет оснащен металлическим аккумулятором с увеличенной емкостью по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15 Pro. Эта информация была подтверждена фотографиями, опубликованными на портале Kuai Technology News.

С утечек изображений можно сделать вывод, что новый смартфон будет иметь прочный металлический каркас вместо обычной фольги. Кроме того, на фотографиях видны характеристики батареи, включая емкость в 3355 мАч и напряжение зарядки, достигающее 4,48 В. По сравнению с iPhone 15 Pro, у которого емкость батареи составляет 3274 мАч, это означает увеличение емкости на примерно 2,5%.

Однако назначение металлического каркаса остается не совсем понятным. Предполагается, что он может быть спроектирован для улучшения рассеивания тепла, что стало особенно актуальным после выпуска в 2023 году мощных смартфонов с чипом A17 Pro, которые имели проблемы с перегревом.

Официальное представление iPhone 16 Pro ожидается осенью 2024 года. Кроме улучшенного аккумулятора, новая модель также будет отличаться увеличенной диагональю экрана.