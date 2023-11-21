Мнение: Личный автомобиль перестал быть фетишем, электрическая Лада и рост числа автокредитов

1. Автомобиль для многих россиян уже и не роскошь, и не средство передвижения. В крупных городах теперь можно отлично обойтись без автомобиля, так как общественный транспорт хорошо развит, а услуги такси — дёшевы. Блогер monetam пишет (ссылка):



Про современное автомобилевладение.

Наблюдаю какой-то упадок этого явления в Москве.

Лет пятнадцать назад личное авто было просто фетишем, аналогом любви к маме-папе. Все хотели иномарку. Все хотели подороже и попафосней. Все неудобства или траты, с машиной связанные, считались более естественными и разумными, чем трата на лечение собственных зубов.

А вот сейчас… ну не то что бы это явление стало явно меньше, но — поблекло. Молодежь получает права, и… не покупает машину, а пользуется каршерингом. Молодёжь ездит на общественном транспорте, и не особенно-то от этого и комплексует. Ездит вот даже на треклятых электросамокатах — и если раньше сверстник за рулем глядел бы на таких покровительственно-презрительно, то теперь — нет, он им не завидует, но и вот так не глядит. А сам вот, стоя в пробке или подыскивая место для парковки, откровенно злится.

Лично я не уверен, что это хорошо. Во-первых, люди всё равно ценят статус, просто теперь в других областях. Хвастаются, к примеру, не ценой своего автомобиля, а фотографиями из иностранных курортов или тому подобным.

Во-вторых, если люди перестанут ценить статус, это плохо закончится для большинства. Они или начнут спиваться, потеряв смысл жизни, или подпадут под влияние западных идей. Вместо того, чтобы ударно работать для покупки автомобиля, они будут тратить силы на «защиту природы», борьбу против собственного народа в соцсетях или ещё на что-нибудь деструктивное.

В общем, мужчина средних лет, который живёт ради того, чтобы ездить на современном аналоге «бумера» из старой песни, и его дама сердца, которая ценит видимый материальный успех своего кавалера, являются нормальными членами общества: они много работают, чтобы достичь своих целей, и приносят обществу осязаемую пользу. Следовать потребительскому примеру этой условной пары я не собираюсь, но и критиковать любителей дорогих авто тоже не буду — хоть я и не разделяю ценности автолюбителей, мне всё же с ними по пути.

2. На АвтоВАЗе готовятся к выпуску электромобиля, состоящего по большей части из отечественных компонентов (ссылка):



Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» планирует запустить серийное производство электрокара Lada Largus в первой половине 2024 года. Такой срок назвал глава компании Максим Соколов, пишет РИА Новости.

Выпускать автомобиль будут на заводе в Ижевске. Как ранее отмечал президент концерна, модель является единственным высоколокализованным электромобилем в стране, остальные же проекты в этой сфере связаны с крупноузловой сборкой.

Моё мнение вы знаете — России нужны не электроавтомобили, а автомобили на метане. Это будет со всех точек зрения выгоднее как для владельцев таких машин, так и для всей страны. Надеюсь, наши власти всё отрегулируют налогами, лишив электромобили всяких льгот и, напротив, поощрив существенными льготами метаномобили.

3. После санкционного провала 2022 года восстанавливаются и объёмы выпуска авто в России, и спрос на автомобили. Одним из признаков восстановления является рост автокредитов (ссылка):

В октябре 2023 года россияне получили 79,4 тысячи автокредитов на новые и подержанные машины. В сравнении с данными за аналогичный период 2022-го объем их выдачи вырос сразу на 41,6 процента, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в «Ленту.ру».

Указанный рост в НБКИ объяснили прежде всего «радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году».

В то же время по сравнению с сентябрем текущего года на фоне увеличения ставок по кредитам займов на покупку авто россияне получили на 4,2 процента меньше.

В октябрьский топ-5 регионов страны с максимальным количеством автокредитов вошли Москва (5,18 тысячи), Московская область (4,54 тысячи), Санкт-Петербург (4,04 тысячи), Татарстан (3,82 тысячи) и Краснодарский край (3,48 тысячи).

Есть у меня автокредит? Нет. Считаю я покупку автомобиля в кредит разумной? Нет. Возмущён я раздачей автокредитов населению? Нет. Мы живём в свободной стране: кто-то берёт кредиты на авто, а кто-то (хе-хе-хе) покупает акции Сбера и зарабатывает на этом.