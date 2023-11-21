Мнение: Кто тебе Милей?! Я или президент с бензопилой? (с)

Интересная статья про нового президента Аргентины – во всяком случае, непохожая на остальные. Почти везде пишут лишь про то, какой Милей сумасшедший клоун, и гадают, сколько он продержится – полгода, год или его выгонят сразу. А тут – пишет чел, оказавшийся страстным фанатом Милея, даром что автор живет в Чехии и в Латинской Америке никогда не был. Это мой старый приятель Остап Кармоди. Во всяком случае, я б без него никогда не узнал, что “сумасшедший клоун”, оказывается – действующий профессор экономики с двумя высшими!

“Теперь президентом крупной региональной державы стал самый настоящий аутсайдер, обещающий покрошить существующие порядки в труху. …

Когда я начал разбираться в том, кто такой Хавьер Милей, вышедший во второй тур президентских выборов независимый кандидат, которого западные СМИ называют крайне-правым, аргентинским Трампом и чуть ли не фашистом, больше всего меня поразило то, насколько иначе относится к нему аргентинская пресса и большинство аргентинских экспертов, дающих интервью зарубежным изданиям.

Помните, как не только CNN, но и все американские газеты и телеканалы, кроме самых маргинальных, включая даже Fox News, поносили Трампа перед выборами 2016 года?

Можно было ожидать, что пресса Аргентины, страны, которая значительно левее США, будет так же, если не хуже, поносить своего крайне-правого кандидата.

Но ничего подобного не происходит. Кроме откровенно перонистских, крайне-левых и государственных СМИ, аргентинские газеты и ведущие аргентинских телешоу относятся к Милею с плохо скрываемой, а то и вовсе нескрываемой симпатией.

Во многом это объясняется тем, что журналисты, как и остальное активное, не сидящее на пособиях население, устали от этой дурной бесконечности и тоже мечтают, чтобы она поскорее закончилась, если не хэппи-эндом, то хотя бы хорошим пинком под зад для тех, кто её устроил.

Но дело не только в этом.

Не менее важно и то, что Милей не похож на Трампа.

Западные СМИ говорят о пяти мастифах Милея, которые являются клонами его любимого почившего пса и названы в честь правых экономистов. Они говорят о том, что он был футбольным вратарём и играл в рок-группе, исполнявшей каверы Rolling Stones (это правда) и был инструктором по сексу (скорее всего просто шутка, сказанная им в радиопрограмме). Они показывают короткие видео, на которых он вечно что-то орёт.

Из всего этого складывается образ гопника из подворотни.

На самом деле у Милея два лица.

Он действительно кричит в своих роликах и на теледебатах, называя левых оппонентов ослами и паразитами и угрожая подвергнуть их сексуальному насилию в особо извращённой форме.

Но если смотреть не эти короткие клипы, а его большие выступления и интервью целиком, создаётся совершенно другое впечатление. Если Трамп обращается к своим собеседникам и слушателям как к трёхлетним, то Милей говорит со своими как со студентами-первокурсниками, хотя временами заговаривается и начинает говорить как с аспирантами.

то не удивительно, потому что Милей — профессор. И не просто профессор, а профессор экономики. Этот факт большинство западных СМИ если и упоминает, то мельком, в середине статьи, чтобы было не так заметно.

Милей — не консерватор, а анкап: отечественного производителя он хочет защищать одним единственным образом: избавив его от гнетущего надзора государства.

XIII. Австрийская школа

Как рассказывает сам Милей, он решил стать экономистом ещё в 10 лет, на волне гиперинфляции, чтобы разобраться, что и почему происходит в стране. В 18 лет он бросил футбол (он был вратарём в юношеском составе одного из аргентинских клубов) и пошёл изучать экономику в университет. Он получил два магистерских диплома, 21 год преподавал в различных университетах и написал десятки научных статей, правда, в основном для аргентинских научных журналов. Судя по Google Scholar, многие из этих статей активно цитировались другими экономистами. Кроме этого, он успел поработать главным экономистом в нескольких крупных банках и корпорациях и представителем Аргентины в международных торговых организациях. Главной его специализацией является экономический рост.

Западные СМИ пишут, что Милей “называет себя анархо-капиталистом“. Анархо-капитализм — одно из двух течений либертарианства. Так называются люди, которые, как анархо-синдикалисты, считают, что можно прожить без государства, но, в отличие от них, не считают, что можно прожить без собственности. Государство для них — не необходимое зло. Те либертарианцы, которые считают государство необходимым злом, но настаивают на том, чтобы оно, как зло, было как можно меньшего размера, называются минархистами.

Судя по всему, что он говорит, Милей не просто называет себя анархо-капиталистом, он, как следует из всех его высказываний, самый настоящий анархо-капиталист, который на время пребывания в президентской должности обещает стать минархистом. Он считает налоги грабежом, не возражает против свободной продажи наркотиков, однополых браков и смены пола, защищает право людей продавать свои органы за деньги. В общем, разделяет основополагающую концепцию анархо-капитализма, концепцию самопринадлежности, которая гласит, что человек имеет полное и неограниченное право распоряжаться собственной жизнью, собственным телом и продуктами собственного труда.

Хотя это не самая модная идеология, особенно в левой стране, Милей не стесняется при каждом удобном поводе называть себя анархо-капиталистом и даже придумал супергероя, Капитана Анкапа, которого он регулярно косплеит.

Единственное, в чём Милей расходится с либертарианским мейнстримом — это его неприятие абортов. Тут сказывается его католическое воспитание: Милей не отрицает, что женщина имеет право распоряжаться своим телом, но он не считает, что зародыш является её телом, с его точки зрения человеческая жизнь начинается при зачатии, при появлении новой уникальной ДНК, и никто не имеет права эту жизнь отнимать. Большинство либертарианцев не разделяют эту точку зрения, хотя и тех, кто её разделяет, среди них тоже не мало.

Неприятие абортов наверняка стоило Милею многих голосов, но обещание отменить субсидии стоило не меньше. Тем более, что отменять аборты указом или даже законом Милей не собирается, он хочет провести референдум по этому вопросу.

Либертарианцем Милей стал в довольно позднем возрасте, когда ему было уже около сорока. Как он описывает это сам, сначала он был умеренно левым, потом стал неолибералом, а потом к нему в руки попали таблицы Агнуса Магнессена, о которых я писал в начале статьи. Из этих таблиц очевидно, что мировой экономический рост постоянно ускоряется. Но это противоречит всей стандартной экономической теории, как левой, так и правой, по которой экономический рост сначала идёт очень быстро, но потом ресурсы для роста истощаются, и он начинает замедляться. Иначе говоря, по стандартным экономическим моделям кривая экономического роста должна быть похожей на логарифмическую, но в реальности она похожа на степенную или экспоненциальную.

Пытаясь разобраться с этим парадоксом, Милей впервые наткнулся на труды Австрийской школы экономики и обнаружил, что по теории этой школы экономический рост должен происходить как раз так, как он происходит в реальности. Он стал изучать “австрийцев” дальше и сам превратился в “австрийца“.

План реформ

Милею не нравится, что государство отнимает у людей деньги. Он называет это грабежом. Став депутатом, он каждый месяц целиком переводил свою депутатскую зарплату случайно выбранному человеку. На президентскую кампанию он, впервые в истории Аргентины, принципиально не потратил ни копейки государственных денег.

Теперь он хочет сделать свои принципы государственной политикой. В частности, это значит, что государство должно прекратить раздавать деньги, потому что чтобы их раздавать, нужно их сначала у кого-то отнять.

Сказать, что реформы, которые он хочет провести, радикальные, это не сказать ничего. Он собирается полностью перевернуть аргентинскую экономику и сделать вещи, которых за последние сто лет не делал почти никто, по крайней мере в странах размера Аргентины.

В качестве символа своей предвыборной кампании Милей выбрал бензопилу, которой он будет кромсать бесполезные и дорогие государственные программы. Итак, из верхнего левого угла по часовой стрелке:

Отмена субсидий на транспорт и энергию

Реформа рынка труда и отмена пособий

Введение платы за медицинские услуги

Сокращение государственных расходов на 15% ВВП (то есть примерно на 40% от их нынешнего уровня)

Отмена перераспределения налогов от богатых провинций к бедным и государственных общественных работ

Приватизация или закрытие государственных организаций (Совет по научно-техническим исследованиям, Национальный институт кино и аудиовизуальных искусств)

Отмена специального режима поддержки промышленного развития Огненной земли

Приватизация стратегических предприятий (в первую очередь государственной нефтегазовой компании YPF)

На этой схеме нет самого главного: Милей собирается избавиться от песо и распустить Центробанк, переведя экономику на доллары.

Вероятно, авторы инфографики не стали об этом упоминать, потому что этим избирателей не запугаешь: в песо никто не верит, из-за не выключающегося печатного станка его курс постоянно падает, население хранит свои сбережения и все расчёты производит в долларах, как в России в начале 1990-х. Предложение перевести экономику на доллары было одним из самых популярных пунктов предвыборной программы Милея и одним из её символов.

На самом деле на доллары Милей собирается перевести только расчёты с государством. Его план куда более амбициозен: он хочет ввести свободную конкуренцию валют. Любой сможет платить за товары и услуги любыми деньгами, хоть и своими собственными, если кто-то согласится их принимать.

Аргентина — не первая страна, которая решилась на такую реформу. До неё это сделали Эквадор в 2000 году и Сальвадор в 2004. Обе — вполне успешно: переход на доллары покончил там с гиперинфляцией и не привёл ни к каким серьёзным негативным последствиям.

Оппоненты говорят, что долларизация никогда не проводилась в такой крупной стране. Разница действительно есть, но она не так велика, как может показаться: в Сальвадоре на момент проведения долларизации жило 6 миллионов человек, в Эквадоре — 12. В Аргентине сегодня живёт 47 миллионов. Это, конечно, существенно больше, чем в Эквадоре, но не настолько, чтобы это было принципиальным.

Ещё оппоненты говорят, что у Милея нет никакого плана. Но Милей —экономист, и перед выборами собрал вокруг себя команду других экономистов. План у него, конечно, есть, и даже не один, а два, на случай разного развития событий. Не буду вдаваться в экономические детали, но он не собирается рубить сплеча и отменять песо за одну ночь, создавая панику и фактически реквизируя у населения деньги, а планирует сначала свободно разрешить обменивать песо на доллары (сейчас официальный месячный лимит — 200 долларов на одного человека), изымая песо из обращения, и окончательно перевести официальные расчёты на доллары, когда люди избавятся от 2/3 песо, находящихся сейчас на руках. Остальные можно будет дообменять потом.

Ещё две его радикальных идеи: во-первых, он хочет не приватизировать госмонополии, а просто закрыть их. Он говорит, что если их приватизировать, то всегда есть риск, что левые захотят национализировать их обратно. Основания для таких опасений есть — Менем во время своего президентства уже приватизировал YPF, но Киршнеры, придя к власти, снова провели её национализацию, в результате чего Аргентина потеряла инвесторов, репутацию и деньги: в результате долгих разбирательств ей пришлось выплатить крупную компенсацию бывшим владельцам компании. Так что Милей рассуждает вполне логично: нет госмонополии — нет проблемы.

Третье радикальное предложение: полностью открыть экономику. Милей хочет выйти из торгового блока МЕРКОСУР, в рамках которого южно-американские страны свободно торгуют друг с другом. Он говорит, что блок искажает рыночные цены и наносит вред потребителям: уничтожив внутренние торговые барьеры, страны МЕРКОСУР возвели внешние. Вместо этого Милей хочет просто отменить импортные пошлины, и разрешить свободный ввоз товаров в страну.

Но не сразу. Милей собирается сначала избавить аргентинские предприятия от удушающей их бюрократии, непомерных налогов, ограничений на экспорт, обязательств по сдаче государству валюты и искусственных обменных курсов, дождаться, когда они смогут расправить плечи (pun intended) и начнут создавать новые рабочие места, и уже после этого полностью покончить с пособиями, субсидиями цен и импортными пошлинами, и распустить огромную армию госслужащих. Он говорит, что её даже не придётся принудительно распускать: к тому моменту, как это произойдёт, все побегут в частный сектор сами, так как он будет предлагать гораздо лучшие условия.

Ещё Милей собирается радикально сократить налоги… и т.д. (Статья безразмерная)

Автор – Остап Кармоди.

В общем, Остапу удалось меня заинтересовать этим Милеем. Посмотрим, что будет дальше.