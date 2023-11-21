Российские дилеры начали продавать «топовые» Skoda Kodiaq GT

На российском рынке стало возможным приобрести новую модификацию купеобразного паркетника Skoda Kodiaq GT.

Цена за транспортное средство у местных дилеров начинается от 5,5 миллионов рублей. Вместе с тем все автомобили экспортируются из Китая ввиду отсутствия прямых поставок от производителя. Под капотом кроссовера Kodiaq GT установили 2-литровый турбированный агрегат, который выдает 220 л.с. мощности. Транспортное средство приводится в движение роботизированной коробкой передач и имеет систему полного привода.

В свою очередь, топовая комплектация получила расширенное оснащение и более дорогие материалы отделки салона. В салоне предусмотрели виртуальную приборную панель, подсветку, панорамную крышу и огромный экран мультимедийной системы.