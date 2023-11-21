 

Математики попросили привлечь к ответственности мигранта, который сжёг таблицы Брадиса возле здания МГУ

21.11.2023, 19:33, Разное
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Преподаватели Московского государственного
университета направили обращение в СК России с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина среднеазиатского государства, который в
ночь с 20 на 21 ноября сжёг перед зданием МГУ таблицы
Брадиса, выкрикивая на таджикском языке лозунги о том, что математика – это лженаука.

«Верующие защищены статьёй 148 УК, а за их оскорбление можно сесть в тюрьму. А наш бог – Владимир Модестович Брадис, создатель уникальных таблиц для практических вычислений. Поэтому мы просто обязаны отстоять эту святыню», – пояснил декан механико-математического факультета МГУ Алим Атарбеков.

Благодаря автоматизированной системе распознавания лиц московским правоохранителям удалось по горячим следам задержать в Балашихе гражданина Таджикистана Бахрома Шарипова. Позже в сети появилось видео, на котором он раскаивается и говорит, что таким образом мстил за отца, который не смог поступить на мехмат МГУ в 1981 году. Из-за этого ему пришлось всю жизнь работать строителем. 

«Полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Математику я люблю и даже готов вызубрить все таблицы Брадиса наизусть», – заявил он. 

В деканате мехмата МГУ отказались простить хулителя математики и добавили, что «такие последователи Брадиса нам не нужны». В ближайшее время мигранта ожидает суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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