Математики попросили привлечь к ответственности мигранта, который сжёг таблицы Брадиса возле здания МГУ

Преподаватели Московского государственного

университета направили обращение в СК России с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина среднеазиатского государства, который в

ночь с 20 на 21 ноября сжёг перед зданием МГУ таблицы

Брадиса, выкрикивая на таджикском языке лозунги о том, что математика – это лженаука.

«Верующие защищены статьёй 148 УК, а за их оскорбление можно сесть в тюрьму. А наш бог – Владимир Модестович Брадис, создатель уникальных таблиц для практических вычислений. Поэтому мы просто обязаны отстоять эту святыню», – пояснил декан механико-математического факультета МГУ Алим Атарбеков.

Благодаря автоматизированной системе распознавания лиц московским правоохранителям удалось по горячим следам задержать в Балашихе гражданина Таджикистана Бахрома Шарипова. Позже в сети появилось видео, на котором он раскаивается и говорит, что таким образом мстил за отца, который не смог поступить на мехмат МГУ в 1981 году. Из-за этого ему пришлось всю жизнь работать строителем.

«Полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Математику я люблю и даже готов вызубрить все таблицы Брадиса наизусть», – заявил он.

В деканате мехмата МГУ отказались простить хулителя математики и добавили, что «такие последователи Брадиса нам не нужны». В ближайшее время мигранта ожидает суд.

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