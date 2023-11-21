Энтузиаст ради мобильных игр встроил в iPhone испарительную камеру
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Неизвестный китайский энтузиаст улучшил производительность iPhone 15 Pro, установив в него специальную испарительную камеру. Это устройство способно эффективно отводить тепло от процессора и других компонентов, что позволяет снизить температуру на 10% при запуске ресурсоемких приложений.
Инсайдер поделился фотографией модифицированного iPhone 15 Pro и представил результаты тестов. В частности, в одной из самых требовательных игр Genshin Impact этот модифицированный смартфон работает стабильно при 60 кадрах в секунду без зависаний.
Это решение стало актуальным, так как многие пользователи флагманских смартфонов жаловались на проблемы с перегревом при запуске “тяжелых” игр. Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, представленные в сентябре, оснащены мощным чипом Apple A17 Pro.
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