 

Энтузиаст ради мобильных игр встроил в iPhone испарительную камеру

21.11.2023, 19:33, Разное
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Неизвестный китайский энтузиаст улучшил производительность iPhone 15 Pro, установив в него специальную испарительную камеру. Это устройство способно эффективно отводить тепло от процессора и других компонентов, что позволяет снизить температуру на 10% при запуске ресурсоемких приложений.

Инсайдер поделился фотографией модифицированного iPhone 15 Pro и представил результаты тестов. В частности, в одной из самых требовательных игр Genshin Impact этот модифицированный смартфон работает стабильно при 60 кадрах в секунду без зависаний.

Это решение стало актуальным, так как многие пользователи флагманских смартфонов жаловались на проблемы с перегревом при запуске “тяжелых” игр. Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, представленные в сентябре, оснащены мощным чипом Apple A17 Pro.


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