Кожаные, мохеровые и атласные: подборка стильных зимних образов с юбками

Приготовьтесь к потенциально непопулярному мнению: носить юбки зимой и осенью намного лучше, чем летом. В отличие от брюк, юбки можно надевать с колготками, гольфами, гетрами, поэтому так вы можете легко носить один и тот же наряд при разных температурах. Каждая девушка может подобрать для себя юбку, которая будет идеально сочетаться с другой одеждой и подходить для зимнего образа.

Кожаная юбка миди

Чтобы образ получился одновременно сдержанным и роскошным, попробуйте сделать кожаную юбку миди центральным элементом уютного наряда. Для классического образа дополните его длинным свитером, ботинками в тон и элегантным тренчем. Если вы предпочитаете более яркий образ, добавьте несколько принтов. Благодаря вневременному фасону юбки вы будете выглядеть безупречно в любом варианте.

Юбка макси из мохера

Укороченный топ лучше всего подчеркнет фактуру этой потрясающей зимней юбки. В холодную погоду выбирайте свитер, а в чуть более теплую – гладкую футболку с длинным рукавом.

Атласная юбка

Если вы любите многослойные модели свободного кроя, вам определенно стоит добавить шелковую или атласную юбку миди к своему зимнему гардеробу. Подол средней длины подходит к ботинкам, а изящный силуэт прекрасно сочетается со свитерами оверсайз. Этот фасон юбки обеспечивает свободу движений.

Вязаная мини-юбка

Создайте зимний наряд, надев уютную трикотажную мини-юбку со свитером с высоким воротом и ботинками. Этот образ отлично смотрится, если выбираются полностью монохромные цвета. Но он также хорошо сочетается с мягкими оттенками кремового, верблюжьего и бежевого.

Юбка цвета хаки

Сдержанный характер плиссированной юбки цвета хаки делает ее отличным выбором для смелого зимнего наряда. Образ можно дополнить любой эффектной вещью, например ярким пальто из искусственного меха, плюшевой сумкой или топом.

Юбка цвета металлик

Добавление металлика – надежный способ украсить свой зимний гардероб, если вы предпочитаете придерживаться темной цветовой палитры. Еще одним преимуществом использования золотого цвета при подборе зимней юбки является то, что металлик превращает уютные свитера или объемные кардиганы из повседневных в элегантные.

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Замшевая юбка

Как и кожа, замша – отличная ткань для холодной погоды, но в ней гораздо больше непринужденности и уюта. Рекомендуется сочетать замшевую юбку с пушистыми плюшевыми свитерами или другими удобными повседневными вещами, такими как сарафаны или кардиганы. Дополните этот зимний наряд с юбкой парой туфель-лодочек с анималистическим принтом или ботильонами на высоком каблуке.

Черная стеганая юбка

Вы можете выбрать юбку в качестве центрального элемента вашего образа. Благодаря своей уникальной текстуре стеганую юбку можно носить с разными утепляющими колготками или лосинами. Особенно оригинально смотрятся колготки с рисунком и пушистые гетры.

Облегающая юбка макси

Неоново-розовая юбка макси и ярко-оранжевый свитер идеально подходят для яркого и дерзкого образа. Если наряд считается слишком ярким, то с такой юбкой можно надеть объемную куртку-авиатор или темно-красные ботинки.

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Длинная фатиновая юбка

Прозрачная многослойная фатиновая юбка нейтрального цвета, надетая с длинным пальто, роскошным свитером и легинсами, придает элегантности и изысканности коктейльному платью.

Кожаная мини-юбка

С правильными колготками, носками или легинсами, компенсирующими укороченную длину юбки, можно носить мини на протяжении всей зимы. Оригинальный способ оживить классическую черную кожаную мини-юбку – выбрать яркий цвет и вплести его в свой образ с помощью аксессуаров и многослойности. Короткие носки, эффектные ботинки, сумки и кардиган на пуговицах – вот лишь несколько вариантов, которые дополнят этот образ с юбкой.

Черная юбка карго

Когда становится так холодно, что вы не хотите рисковать обнажением кожи, самое время выбрать юбку карго. Плотная ткань и длинный подол защитят от непогоды, а укороченный пуховик и сапоги на платформе придадут остроты и четкости силуэту.

Таким образом, даже зимой можно носить юбки, создавая оригинальные образы, если придерживаться советов опытных дизайнеров. Зимняя мода включает много оригинальных вариантов ношения юбок с другими предметами гардероба, которые позволяют подчеркнуть свой неповторимый стиль.