Представлен новый кроссовер Toyota Yaris Cross с улучшенной гибридной установкой

Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на европейском рынке новую версию модели Toyota Yaris Cross.

Предложенный автомобиль станет более производительным и продвинутым по уровню примененных опций. Также в компании предусмотрели новую силовую установку с электромотором. Известно, что модель имеет 1,5-литровый бензиновый агрегат и электрическую силовую установку на 132 л.с. Модель способна разгоняться до 100 км в час за 10,7 секунд.

Покупатели смогут выбрать данную модель и в версии с гибридной силовой системой на 116 л.с. мощности. В салоне автомобиля предусмотрели цифровую панель приборов, увеличенный мультимедийный экран, а также более дорогие материалы отделки.