В России хотят ввести утилизационный сбор на смартфоны и ноутбуки

Конец 2024 года может стать временем введения в РФ утилизационного сбора на импортную электронику, такую как смартфоны, ноутбуки и видеокамеры. Информация появилась после обсуждения в Комитете Совета Федерации по экономической политике.

Планируется, что утилизационный сбор на электронику будет функционировать аналогично системе, применяемой для автомобилей. Цель данного проекта заключается в наполнении бюджета дополнительными средствами, которые будут в дальнейшем направлены на поддержку отечественных производителей и на очистку рынка от иностранных поставщиков.

На обсуждении этой инициативы в Комитете Совета Федерации по экономической политике приняли участие представители отраслевых консорциумов, таких как “Профессиональные системы видеомониторинга” и “Вычислительная техника”, а также представители Минпромторга РФ.