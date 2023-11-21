 

В России хотят ввести утилизационный сбор на смартфоны и ноутбуки

21.11.2023, 18:21, Разное
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Конец 2024 года может стать временем введения в РФ утилизационного сбора на импортную электронику, такую как смартфоны, ноутбуки и видеокамеры. Информация появилась после обсуждения в Комитете Совета Федерации по экономической политике.

Планируется, что утилизационный сбор на электронику будет функционировать аналогично системе, применяемой для автомобилей. Цель данного проекта заключается в наполнении бюджета дополнительными средствами, которые будут в дальнейшем направлены на поддержку отечественных производителей и на очистку рынка от иностранных поставщиков.

На обсуждении этой инициативы в Комитете Совета Федерации по экономической политике приняли участие представители отраслевых консорциумов, таких как “Профессиональные системы видеомониторинга” и “Вычислительная техника”, а также представители Минпромторга РФ.


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