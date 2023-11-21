«Там находится подпольный штаб Минздрава» – новый президент Аргентины приказал нанести авиаудар по главному госпиталю Буэнос-Айреса

Новый президент Аргентины Хавьер Милей приступил к реализации своей политической программы, в которой призывал активно применять управленческий опыт США и Израиля.

Одной из главных целей глава государства назвал ликвидацию большинства министерств в целях борьбы с бюрократией.

Первым указом Милей расформировал министерство здравоохранения. Вместе с этим он дал поручение полиции немедленно арестовать экс-министра Пабло Риверу и ещё более двух десятков чиновников, но поручение главы государства не удалось выполнить — все мобильные телефоны управленцев были выключены.

– Мне уже доложили, что все они прячутся в подвалах Hospital de Nacional. Там подпольный штаб чиновников Минздрава. Я не буду церемониться с этими террористами – если потребуется, сравняем всё с землёй, – заявил президент Аргентины.

Милей вызвал к себе командующего ВВС и приказал ему в течение 24 часов нанести авиаудар по крупнейшему госпиталю в стране. Время было дано скрывающимся чиновникам для того, чтобы сдаться властям, а пациентам и персоналу медучреждения для эвакуации, в том числе в соседний Уругвай.

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