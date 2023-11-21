Руководитель ФНС: Быстрый рост бизнеса блогеров вызывает претензии налоговой службы

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров поделился своими мыслями о проблемах, с которыми столкнулись блогеры. Он отметил, что главным является стремительный рост бизнеса блогеров без использования традиционных бизнес-моделей, таких как наличие отдела кадров, юристов и бухгалтерии.

Егоров отметил, что налоговая служба проводила стандартные проверки у блогеров, хотя они не относятся к самым крупным отраслям, и что в этом процессе не было политических мотивов. Он также подчеркнул, что блогеры, как налогоплательщики, вносят вклад в экономику и их следует рассматривать с уважением.

Однако руководитель ФНС отметил, что некоторые искажают свою налоговую базу и продолжают уклоняться от уплаты налогов. Он привел примеры блогеров, которых задержали или обвинили в неуплате налогов на значительные суммы, пишет Коммерсантъ.