 

Руководитель ФНС: Быстрый рост бизнеса блогеров вызывает претензии налоговой службы

21.11.2023, 17:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров поделился своими мыслями о проблемах, с которыми столкнулись блогеры. Он отметил, что главным является стремительный рост бизнеса блогеров без использования традиционных бизнес-моделей, таких как наличие отдела кадров, юристов и бухгалтерии.

Егоров отметил, что налоговая служба проводила стандартные проверки у блогеров, хотя они не относятся к самым крупным отраслям, и что в этом процессе не было политических мотивов. Он также подчеркнул, что блогеры, как налогоплательщики, вносят вклад в экономику и их следует рассматривать с уважением.

Однако руководитель ФНС отметил, что некоторые искажают свою налоговую базу и продолжают уклоняться от уплаты налогов. Он привел примеры блогеров, которых задержали или обвинили в неуплате налогов на значительные суммы, пишет Коммерсантъ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

21.11 / Кожаные пальто – хит конца осени и начала зимы: как носить актуальные модели переходного сезона

21.11 / В РФ в ноябре запустят официальные продажи автомобилей Jetta VA3

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За что не пускают в Россию

21.11 / Презентация автомобиля Aito M9 от Huawei прошла в Китае

21.11 / Мнение: Страдания релокантов в Турции, Киргизии и Узбекистане

21.11 / Мнение: Страдания релокантов в Турции, Киргизии и Узбекистане

21.11 / Мнение: Судьба полковников

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Устал на работе

21.11 / Платье-свитер в стиле колор-блок, вязаный кардиган и стеганое пальто: восемь уютных и теплых образов для беременных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика