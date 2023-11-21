Мнение: О залёте предателя… Смерть ему к лицу?

Чуть больше трёх месяцев назад российский лётчик Максим Кузьминов угнал боевой вертолёт Ми-8 и приземлился на территории Украины. Спустя месяц ГУР МОУ признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно. На его борту были ещё два члена экипажа: они не хотели сдаваться и украинские спецслужбы их убили. В Кремле отказались комментировать произошедшее, а в Минобороны РФ подтвердили только факт пропажи вертолёта. Но затем на телеканале «Россия-1» вышел сюжет, в котором корреспондент ВГТРК Сергей Зенин поговорил с бойцами спецназа и донёс до зрителей мысль, что предатель — не жилец.

«Найдём человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство… Мы до всех дотянемся, наши руки длинные», — прозвучали в эфире приятные слуху многих слова решительных людей в военной форме без знаков различия, спрятавших свои мужественные лица за форменными чёрными балаклавами. Голоса, к слову, тоже были искусственно изменены.

Осталось лишь немножко подождать — и «заочный приговор» будет приведён в исполнение?

Ну, как сказать…

В далёком 1976 году советский лётчик Виктор Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав возможность противникам #СССР досконально изучить новейшую по тем временам машину. Он получил политическое убежище и впоследствии гражданство в #США, где обзавёлся новой семьёй, консультировал власти и оборонные компании, выступал экспертом в СМИ.

А на днях пришло известие, что предатель — всё.

Оказывается, Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, незаметно и мирно умер в США почти два месяца назад, 24 сентября. Спустя пару недель дежурное оповещение о кончине появилось в разделе некрологов газеты Washington Post. И только в ноябре об уходе из жизни 76-летнего перебежчика полноценно написали в New York Times.

Те самые «длинные руки» таки дотянулись?

Но почему так долго?

И значит ли это, что Максим Кузьминов на ближайшие лет 40 может расслабиться?

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