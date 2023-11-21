 

Разработавшая ChatGPT компания может развалиться из-за увольнения 90% сотрудников

21.11.2023, 16:00, Разное
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Более 700 из 770 сотрудников OpenAI подписали коллективное письмо, в котором они выразили недовольство текущим составом совета директоров компании и требуют вернуть на пост генерального директора Сэма Альтмана, сооснователя компании. Информация об этом появилась в Wall Street Journal.

Сотрудники, подписавшие письмо, готовы перейти к Microsoft, выразив недовольство по поводу недостаточной компетентности, рассудительности и заботы со стороны текущего руководства.

Согласно WSJ, главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер также подписал письмо, несмотря на то, что он является одним из четырех членов совета директоров, проголосовавших ранее за отставку Альтмана.

Сейчас Сэм Альтман работает в Microsoft, но Сатья Наделла готов вернуть его в OpenAI и сотрудничать в любом случае.


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