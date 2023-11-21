 

В вагонах метро перевели кондиционеры на зимний режим

21.11.2023, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московский транспорт продолжает готовиться к зиме. В холодное время года пассажиры едут в подземке в теплой одежде, поэтому для их комфорта температуру в салонах снижают до 16-18 градусов.

На зимний режим перевели все кондиционеры. На сегодняшний день они есть более чем в 60% составов, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря перенастройке кондиционеров температура в вагонах метро будет комфортной для пассажиров.

Также специалисты подготовили к зиме систему вентиляции подземки. Прошла проверка тепловых сетей и системы обогрева лестничных сходов, которая предотвращает появление наледи.

На станции вернули около шести тысяч вторых вестибюльных дверей. Они являются еще одним барьером на пути холода, благодаря чему в помещениях сохраняется тепло даже при низкой температуре воздуха. Для удобства пассажиров монтаж прошел ночью.

Зимой станции подземки дополнительно обогреваются воздушно-тепловыми завесами. Сотрудники метро ежедневно следят за температурой.

К холодам подготовили и московские улицы. В начале октября специалисты комплекса городского хозяйства промыли проезжую часть, тротуары и внутридворовые территории специальным шампунем, который убирает загрязнения и мазутные пятна. Средство безопасно для людей, почвы и зеленых насаждений. Шампунь не содержит кислот и щелочей и легко смывается водой.

Также в Москве подготовлено 139 автобаз к зимнему периоду. Особое внимание уделяют наблюдению за качеством дорожного полотна. Перепады температур оказывают на асфальт негативное влияние и могут привести к образованию колейности. Поврежденные участки оперативно меняют.

В начале ноября в Москве установили 6,5 тысячи контейнеров с противогололедных материалов. Оранжевые емкости появились у остановок общественного транспорта, подземных переходов, вокзалов и социальных объектов. В течение всей зимы противогололедными материалами будут обрабатывать пешеходные зоны и участки торможения общественного транспорта.

На зимний режим работы перевели весь парк московской коммунальной техники. Для уборки улиц задействуют около 12 тысяч единиц.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Exxpress – более полумиллиона боеспособных украинцев сбежали из страны

22.11 / NTD – в Южной Корее запретят есть собак

21.11 / SwebbTV – в демографической пирамиде пусто — Украину ждёт «мрачное будущее» из-за дружбы с США

21.11 / Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

21.11 / В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы

21.11 / Новый лидер Аргентины призывает Британию вернуть Фолкленды по гонконгскому сценарию

21.11 / В парках Москвы открылись фотовыставки о питомцах и чудесных растениях

21.11 / Депутаты МГД рассмотрят бюджет Москвы на одном заседании

21.11 / «Больше не подают» — украинские активисты жалуются на потерю интереса со стороны Запада

21.11 / Левые и правые в конгрессе США выступили за прекращение преследования Ассанжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика