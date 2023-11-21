 

Новый лидер Аргентины призывает Британию вернуть Фолкленды по гонконгскому сценарию

21.11.2023, 15:39, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Новый президент Аргентины Хавьер Милей считает, что Фолклендские острова, которые контролируются Британией, безоговорочно принадлежат его стране. Но в отличие от своего предшественника он не хочет портить отношений с Западом и надеется решить этот территориальный спор с Лондоном дипломатически, пишет The Daily Telegraph.


AP

Новый президент Аргентины Хавьер Милей считает, что Фолкленды принадлежат его стране. Впрочем, в отличие от предшественника Альберто Фернандеса, который требовал немедленно покончить с «колониальным анахронизмом», он настроен менее враждебно по отношению к Великобритании и говорит, что будущее островов должны решать их жители, пишет The Daily Telegraph. 

Аргентина претендовала на Фолклендские острова, которые она называет Мальвинскими, с момента обретения независимости в XIX веке. Но стране не удалось «захватить их силой» во время войны 1982 года, отмечает издание.

Миллей, который во время предвыборной кампании называл Маргарет Тэтчер «величайшим лидером в истории человечества», чем вызвал недовольство ветеранов, пытается наладить отношения с Западом. Вместе с тем он настаивает, что право Буэнос-Айреса на спорную территорию «не подлежит обсуждению».

«Мы проиграли войну, и теперь должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — заявил политик на последних теледебатах. Он придерживается мнения, что любая передача власти должна быть мирной и что Аргентине сначала необходимо преобразовать собственную экономику, где инфляция достигает 143%.

Советница нового президента Диана Мондино, которой прочат пост министра иностранных дел, также призывает «уважать» результаты референдума 2013 года, на котором 99,8% жителей Фолклендов проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединённого Королевства. По её словам, Аргентине необходимо «стать нормальной страной», чтобы убедить островитян стремиться к более тесным связям.

«На это может уйти много лет, но нельзя навязывать другим людям какие-либо решения. Ни аргентинцам, ни кому-либо ещё», — сказала Мондино, чем вызвала рассуждения о её скорой отставке. Тем не менее Миллей вступился за неё и предложил постепенную передачу контроля над островами.

«У Британии была аналогичная ситуация с Китаем из-за Гонконга. С помощью дипломатии было достигнуто решение, и англичане вернули анклав. В таком процессе мы не можем оставить без внимания тех людей, которые живут на островах, мы должны учитывать их интересы», — подчеркнул политик.


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