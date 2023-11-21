ЕГЭ-2024 по английскому языку пройдет на русском языке

Министерство просвещения опубликовало уточнённые требования к ЕГЭ 2024 года. В них указано, что экзамен по английскому языку будет проводиться на русском языке.

Школьникам предстоит ответить на вопросы о гегемонии и упадке английского языка, обеднении речи, вреде заимствований иностранных слов.

Лишь один из сорока вопросов экзамена будет посвящен непосредственно грамматике. В демо-версии требуется выбрать правильное написание слова «Россия» из пяти предложенных вариантов. Такие разделы как «Электронное письмо другу», аудирование и говорение полностью исключены.

Разработчики материалов подчёркивают: новый формат лишь следует современным тенденциям преподавания языка, а не задаёт их; он тем более не диктует формат обучения в школе.

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